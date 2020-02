[FOTO/VIDEO] Obišli smo najveći zoološki vrt u Hrvatskoj i od njegovog šefa doznali zašto Johanu i Edgaru uvijek svira glazba i kako je pobjegla vučica koju je tražila cijela Slavonija

Odbjegla vučica vratila se kući, u osječki zoološki vrt. Uskoro joj stiže društvo, mužjak iz Njemačke. Prošetali smo se ZOO vrtom Osijek s Denisom Vedlinom, njegovim rukovoditeljem koji nam je otkrio koliko su česte 'opsadne situacije' kakvu su imali krajem prošle godine, posjetili vučicu te doznali kakvo je 'stanje sigurnosti' u najvećem hrvatskom zoološkom vrtu

'Bude ih i zimi, naravno, ali to nije usporedivo s ljetom, posebice proljećem, kada ovdje vrvi ljudima', govori za tportal dok hodamo osječkim ZOO vrtom njegov rukovoditelj Denis Vedlin .

Klokanima ni minusi u termometru ne mogu pokvariti dan. Odlučili su iskoristiti škrte sunčeve zrake koje su se probile kroz gustu maglu kako bi 'osunčali' svoje tobolce. Zima je u najvećem hrvatskom zoološkom vrtu koji se prostire na čak 12 hektara. Osjeti se to i u broju posjetitelja.

Sada je gotovo sve u stanju mirovanja, kao u zimskom snu. No strojevi se ne gase. Proširuju se nastambe, podižu nove, preuređuju postojeće...

'Za naše prilike smo veliki, ali ne u odnosu na one u inozemstvu, primjerice Češkoj, Austriji i Njemačkoj, jer njihovi se zoološki vrtovi prostiru na 30, 40 hektara. Ondje ni dug ljetni dan od 12 sati nije dovoljan da bi se sve obišlo. Ogromni su', govori Vedlin dok provirujemo kod Edgara i Johana. Na njihovoj adresi ne gasi se radio.

' Žirafe su jako plahe. Kada im u pozadini cijelo vrijeme svira glazba, mirnije su. Ne mora to biti nužno glazba, može se i razgovarati. Važan im je samo neki zvuk jer ako se naglo nešto dogodi, mogu se uplašiti', opisuje najveće od ukupno 1628 stanovnika, odnosno jedinki u osječkom zoološkom vrtu.

'Rekao bih, žirafe. Sijena jedu po volji, a dnevno ode između osam i devet kilograma briketirane hrane, plus tri do četiri kilograma voća i povrća. Tigrov obrok je svaki drugi dan cijeli goveđi but ili plećka. Sve meso ima veterinarski žig, a hrana se nabavlja putem natječaja koji objavljuje osječki Unikom', objašnjava rukovoditelj.

Svaki životinjski obrok pomno je isplaniran, a čemu se brine nutricionist. Ništa ne promiče ni budnom oku veterinara dok zoolog vodi računa o načinu držanja životinja, uređenju nastambi i obuci timaritelja.