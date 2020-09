[FOTO/VIDEO] Čudesan nered u Splitu: Ilegalci okupirali centar, a Hrvatske ceste i Grad svađaju se tko će riješiti problem

Više od četrdeset kioska, štandova i ugostiteljskih terasa, kao i mnoštvo reklama i drugih pokretnih naprava, potpuno nelegalno nalazi se u samom središtu Splita, uz glavnu državnu prometnicu na potezu od Rive do trajektne luke. To je međutim tek dio problema: Grad Split i Hrvatske ceste već mjesecima međusobno prebacuju odgovornost i odbijaju riješiti problem, pa je stvar dospjela čak i do suda, a vlasnici kioska i štandova od prvog dana ove godine više nikome ne plaćaju ni najam

Drugim riječima: ukoliko imate kakav štand i ne znate što ćete s njime, slobodno ga postavite u samom centru Splita. Dok se institucije snađu, smiješi se fina zarada. U siječnju ove godine u priču se uključila inspekcija Ministarstva prometa te je Hrvatskim cestama naložila čišćenje prostora i uklanjanje svih postavljenih objekata u roku od 30 dana. Umjesto da to učini, ova tvrtka najprije je zatražila nekoliko odgoda, a potom pokrenula sudski spor protiv vlastitog ministarstva. Jedno od ročišta održano je upravo ovog tjedna, a prvostupanjska odluka očekuje se za dvadesetak dana.

Nered na Domagojevoj obali postupno se stvarao proteklih godina, pa i desetljeća, no situacija je eskalirala naglim rastom splitskog turizma unazad nekoliko godina. Ponuda mahom jeftine robe i kineskih suvenira nabujala je, a prostor predviđen za kretanje pješaka postajao sve uži, pa je ovim koridorom prošlog ljeta bilo gotovo nemoguće proći. No kad je postalo očito da je sređivanje stanja hitno potrebno, Grad i Hrvatske ceste počeli su se otimati tko to - neće napraviti.

Na samom terenu, od spomenika Franji Tuđmanu do autobusnog kolodvora, i bez hordi turista vlada popriličan kaos. Roba i različite 'điđe' agresivno su okupirale pločnik, prodavači lijeno sjede na stolicama i povlače prolaznike za rukav. Tu je još jedna improvizirana garderoba, više ugostiteljskih terasa, pultovi sa sladoledom i reklame za turističke izlete, nekoliko pristojnih kioska i barem desetak štandova koji su, sudeći po očajnom stanju u kojemu se nalaze, zatvoreni prije dosta vremena. S morske strane prizor je još očajniji. Cijela kronologija zapravo je vidljiva iz inspekcijskog rješenja Ministarstva prometa, a koji tportal posjeduje. U njemu se opisuje sastanak koji se zbio sredinom siječnja, na kojemu su sve strane iznijele svoje argumente, pa tako predstavnici Grada Splita objašnjavaju da na ovoj lokaciji nitko nema ugovor o zakupu i da su posljednji istekli 31. prosinca prošle godine. No potvrdili su da su 'više desetljeća' naplaćivali najam različitim pravnim i fizičkim osobama, što je započelo još i prije nego što je Domagojeva obala dobila status državne ceste.

Predstavnik Hrvatskih cesta kazao je da od te tvrtke nitko nije tražio suglasnost za postavljanje bilo čega na nogostupu, niti su sklopili bilo kakav ugovor o najmu. Inspektor Ministarstva prometa potom je ponovno izašao na teren, a onda Hrvatskim cestama objasnio što podrazumijeva pojam 'javne ceste' i tko je zadužen održavati ih. Premda postoje određene nejasnoće jer se u jednom dijelu zakona spominje da ova tvrtka 'ne održava biciklističke i pješačke staze izvan kolnika', na više drugih mjesta stoji da mora 'bez odgode s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti javnu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa'. Pored toga, postoji tri godine star naputak Ministarstva prometa u kojemu piše da su pješačke staze dio javne ceste. Uglavnom, inspektor je Hrvatskim cestama naložio da u roku od 30 dana počiste taj nered, no ova tvrtka zatražila je i dobila produljenje roka za još 100 dana, a potom još jednu odgodu 'zbog okolnosti izazvanih koronavirusom'. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara šalje im požurnicu i zahtijeva da 'što žurnije riješe nered', no Hrvatske ceste tada se odlučuju na novi manevar i zahtijevaju provođenje novog inspekcijskog postupka jer su navodno došle do novih dokaza. U međuvremenu su navodno dobili ponudu za uklanjanje svih sadržaja s ove lokacije i njegovog deponiranja na sigurnoj lokaciji.

'Hrvatske ceste d.o.o. nakon donošenja navedenog Rješenja, od nadležnog tijela zatražile su i ishodile produljenje roka izvršenja za dodatnih 100 dana, a također je ponovljen zahtjev za produljenjem roka izvršenja zbog okolnosti izazvanih koronavirusom te je postavljen zahtjev za obnovu postupka zbog novih dokaza koji nisu bili poznati u vrijeme donošenja osporavanog rješenja. Upravnom sudu u Splitu podnesena je tužba protiv rješenja Inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi uklanjanja štandova, štekata i kioska s nogostupa na Obali kneza Domagoja u Splitu i određivanja granice državne ceste te je zatraženo izdavanje privremene mjere kojom bi se izvršenje rješenja odgodilo do konačnog završetka sudskog postupka. Trgovačkom sudu u Splitu podnesen je prijedlog za osiguranje dokaza', odgovorili su u Hrvatskim cestama na upit tportala. 'Upravni spor radi rješenja o uklanjanju štandova na Domagojevoj obali u Splitu pokrenut je iz razloga što Hrvatske ceste d.o.o. sukladno čl. 27. Zakona o cestama kao pravna osoba koja upravlja javnom cestom što prolazi kroz naselje ne održavaju pješačke i biciklističke staze izvan kolnika. Prije dva dana održana je rasprava na Upravnom sudu u Splitu te se presuda očekuje u idućih dvadesetak dana. Slijedom navedenog ishođeno je još jedno produljenje roka izvršenja', dodali su u HC-u.