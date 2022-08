[FOTO] Varaždin se danas kuhao na +37, a jedva se disalo i u ostatku Hrvatske; ipak, stiže jaka promjena vremena

Hrvatska se trenutno nalazi na udaru toplinskog vala. Diljem Hrvatske temprature termometara opasno su se bližile granici od 40 stupnjeva Celzijusa, no sutra stiže ranije najavljeno osvježenje

⚠️ Sustav je već kod Istre, oblaci i poneka kišna kap, no glavnina tek stiže. Budite na oprezu, a ako ste na plovilima sklonite se čim prije. #prognoza #DHMZ #upozorenje #munje pic.twitter.com/N6W1UnjpdR

Storm Forecast: Level 3 issued by Pucik for period Thu 18 Aug 2022 06:00 - Fri 19 Aug 2022 06:00 UTC - https://t.co/sG9nPpo50h - pic.twitter.com/p9LswmdtBF

Danas su se temperature u Hrvatskoj opasno penjale brojci od 40 stupnjeva Celzijusa. U Varaždinu je danas na primjer u 14 sati izmjereno 36,9, u Đakovu 36,2, a u Kninu nevjerojatnih 37 stupnjeva Celzijusa.

Hrvatsku pak sutra čeka toliko potrebno osvježenje.

Bit će promjenljivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i nevrijeme te obilnije pljuskove. Vjetar u unutrašnjosti biti će slab i umjeren zapadni i jugozapadni, poslijepodne na sjeveru i sjeverozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na krajnjem jugu prijepodne i dalje umjereno jugo.

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 31, na krajnjem istoku i jugu i do 33 °C.