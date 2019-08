[FOTO] Počeli radovi na jednoj od važnijih prometnica u Novom Zagrebu, evo alternativnih ruta

Baš kao što je bilo i najavljeno tijekom današnjeg jutra počeli su radovi na obnovi zapadnog kolnika na Ulici Savezne Republike Njemačke, a koja će biti zatvorena od ponedjeljka 26. kolovoza od 6 sati do ponedjeljka 2. rujna do 5 sati

