iza rešetaka u požegi

[FOTO] Ovo je kaznionica u kojoj će kaznu služiti Gabrijela Žalac

M. Šu.

11.12.2025 u 10:49

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ženska kaznionica u Požegi novi je 'privremeni' dom bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, koja je tamo prebačena iz Remetinca. Radi se o jedinoj ženskoj kaznionici koja je nedavno obnovljena

Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Institucija ima korijene još od 1919. kada je započela s radom kao Zavod za popravljanje maloljetnika. Od 1925. postaje isključivo Zavod za žensku djecu.

<<< Kakve su žene kriminalci, kako im je u zatvoru, a kako njihovoj djeci koja se tamo rode?>>>

Kaznionica je obnovljena 2024., a u nju je uloženo dva milijuna eura.

Žalac se nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver. Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.

tportal
