[FOTO] Ovo je kaznionica u kojoj će kaznu služiti Gabrijela Žalac

Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Institucija ima korijene još od 1919. kada je započela s radom kao Zavod za popravljanje maloljetnika. Od 1925. postaje isključivo Zavod za žensku djecu.