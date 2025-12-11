[FOTO] Ovo je kaznionica u kojoj će kaznu služiti Gabrijela Žalac

Ženska kaznionica u Požegi novi je 'privremeni' dom bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, koja je tamo prebačena iz Remetinca. Radi se o jedinoj ženskoj kaznionici koja je nedavno obnovljena
Riječ je o potpunosti obnovljenoj kaznionici s modernim prostorima i sobama te jedinoj kaznionici u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.
Institucija ima korijene još od 1919. kada je započela s radom kao Zavod za popravljanje maloljetnika. Od 1925. postaje isključivo Zavod za žensku djecu.
Kaznionica je obnovljena 2024., a u nju je uloženo dva milijuna eura.
Žalac se nagodila s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom i priznala krivnju u aferi Softver. Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.