[FOTO] Milanović na obilježavanju Dana grada Pule: 'Istra vrlo dobro zna - ostati čist, uspravan, pošten, ali gledati svoj interes i znati gdje ti je mjesto'

Svečanom sjednicom pulskog Gradskog vijeća u Istarskom narodnom kazalištu u četvrtak je u nazočnosti predsjednika Republike Zorana Milanovića svečano obilježen Dan grada Pule i 77. obljetnica oslobođenja grada.

"Mi smo u Europu uložili svoj suverenitet, ono za što su se borili mnogi Istrani u Domovinskom ratu i poginuli. To ima svoju cijenu, svoju moralnu obavezu. Kao država odričemo se određenih prava koji nam kao državi pripadaju da bismo je uložili u zajednički projekt a to je Europa, i od njega dobili nešto", poručio je Milanović te dodao da "Hrvatska uzima premalo novaca od Europske unije". To je, smatra on, premalo za jednu državu veličine Hrvatske, i zato dok je tako, "jedinu mjeru uspješnosti državne politike, ali regionalne i lokalne politike, vidim, ne u ideološkim govorima, nego isključivo u uspješnosti uzimanja novca koji je naš".

"To je cilj kojemu trebamo težiti, to je ključni zadatak hrvatske politike. Rat u Ukrajini neće ni na koji način riješiti velike probleme. Ne volim izraz - to nije naš rat, ali moramo paziti što radimo, govorimo i gdje se svrstavamo i gledati svoj interes. Istra to vrlo dobro zna - ostati čist, uspravan, pošten, ali gledati svoj interes i znati gdje ti je mjesto. Kada se veliki tuku, mali ne idu pod stol, mali se maknu, gledaju i promatraju, misle si svoje i to je za mene način na koji se trebamo ponašati", zaključio je predsjednik Zoran Milanović.

Zoričić: Pula stvara građane, a oni mijenjaju društvo na bolje

On je nakon svečane sjednice zajedno s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem prisustvovao otvorenju izložbe „Smareglia u Metropolitanu“ u galeriji „Vincent iz Kastva“.

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić naglasio je da Pula, koja je nastala na izvoru vode i trgana povijesnim trenucima, danas moderan grad kojeg čekaju još mnoge transformacije.

"Pula je posebna jer stvara građane, a građani mijenjaju društvo na bolje. Puno je toga ispred nas, a Pula kao transparentan i neopterećen grad bit će zasigurno još bolja europskim novcem te suradnjom s državom i županijom", poručio je Zoričić.