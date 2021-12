[FOTO] Kojić (BM 365): Suptilno dajemo do znanja da postoji način ako se hoće uvrstiti novac za roditelje odgojitelje u proračun

Slavko Kojić, poslovni direktor stanke Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti u nedjelju je predstavio osam amandmana za proračun Grada Zagreba za 2022. ukupne vrijednosti od 320 milijuna kuna, a od toga za mjeru roditelj-odgojitelj 265 milijuna kuna.

"I to ne na histeričan način, nego suptilno dajući do znanja da postoji način i mogućnost ako se hoće uvrstiti u proračun. Mi ne gajimo iluzije da će oni prihvatiti to što smo mi predložili, ali smo si dali za pravo da javnosti pokažemo na koji način se problem može riješiti", istaknuo je Kojić.

Ističe kako svojim amandmanima poručuju građanima da prije nego što se dižu cijene komunalnih usluga - treba angažirati imovinu Grada Zagreba do dopuštene logične razine prodajom nekretnina i udjela u trgovačkim društvima.

"Naši amandmani - kad govorimo u cjelini o njima - imaju obilježje da između prodaje građevinskih objekata, zemljišta, dakle nekretnina i udjela u trgovačkim društvima s jedne strane te s druge strane mogućnosti povećanja cijena komunalnih usluga - mi dajemo prednost prodaji udjela u trgovačkim društvima i nekretnina", istaknuo je Kojić. Kaže kako žele da se prihodi povećaju prodajom nekretnina kojih je u izobilju i "stoje kao mrtvi kapital".

Od prodaje nekretnina predvidjeli su 220 milijuna kuna.