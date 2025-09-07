FOTO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali zbog festivala 'Fališ': Ne možete nam isprati mozak

Prosvjed dijela branitelja Domovinskog rata, koja se protive da se javnim novcem financira Festival alternative i ljevice Šibenik (Fališ), održan je u nedjelju u središtu Šibenika gdje se okupio oko 200 sudionika

Prosvjedni skup organizirala je Koordinacija braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko – kninske županije, a podršku su im dali i saborski zastupnici Domovinskog pokreta Ivica Kukavica i Damir Biloglav. Prosvjed u Šibeniku osiguravala je policija, među okupljenima su se mogla vidjeti znakovlja HOS-a, a čuo se i sporni pozdrav „Za dom spremni“. Predsjednik Koordinacije i veteran 4. gardijske brigade Željko Šižgorić rekao je da su se okupili na šibenskoj Poljani jer vole Šibenik i Hrvatsku te da se ponovno, kao u Domovinskom ratu, moraju boriti za svoju bit i smisao. „Mi smo ovdje jer se opet moramo boriti za naš dom. Ovaj put ne oružjem, nego riječju. Ovim protestom kažemo – dosta nam je!“, kazao je Šižgorić.

Prosvjed branitelja zbog festivala 'Fališ' u Šibeniku Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+21 Prosvjed branitelja zbog festivala 'Fališ' u Šibeniku Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Šižgorić: Pod krinkom demokracije i kulture kvazi ljevica promiče svoje istine S HOS-ovom zastavom iznad glave, Šižgorić je ustvrdio da iza njih stoji i šutljiva većina u Hrvatskoj kojoj je, kako je rekao, dosta toga da kvaziljevičarske udruge i skupine, pod krinkom kulture i demokracije, uz pomoć novca države i jedinica lokalne samouprave, promiču svoje istine koje nisu istine hrvatskog naroda. „Njihove istine o kojima govore smještene su u godine odmah nakon prestanka Drugog svjetskog rata kad su ubijene tisuće nevinih u jugo-komunističkom progonu. Smještene su u sve godine postojanja one bivše države koja je maltretirala obične hrvatski usmjerene ljude“, rekao je Šižgorić. Osvrnuo se i na simpatizere 'kvaziljevičarskih udruga i skupina' za koje je istaknuo da Domovinski rat nikad neće nazvati pravim imenom, već ga zovu – građanskim ratom.