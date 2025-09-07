FOTO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali zbog festivala 'Fališ': Ne možete nam isprati mozak

Prosvjed dijela branitelja Domovinskog rata, koja se protive da se javnim novcem financira Festival alternative i ljevice Šibenik (Fališ), održan je u nedjelju u središtu Šibenika gdje se okupio oko 200 sudionika
Prosvjedni skup organizirala je Koordinacija braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko – kninske županije, a podršku su im dali i saborski zastupnici Domovinskog pokreta Ivica Kukavica i Damir Biloglav.
Prosvjed u Šibeniku osiguravala je policija, među okupljenima su se mogla vidjeti znakovlja HOS-a, a čuo se i sporni pozdrav „Za dom spremni“.
Predsjednik Koordinacije i veteran 4. gardijske brigade Željko Šižgorić rekao je da su se okupili na šibenskoj Poljani jer vole Šibenik i Hrvatsku te da se ponovno, kao u Domovinskom ratu, moraju boriti za svoju bit i smisao. „Mi smo ovdje jer se opet moramo boriti za naš dom. Ovaj put ne oružjem, nego riječju. Ovim protestom kažemo – dosta nam je!“, kazao je Šižgorić.
Šižgorić: Pod krinkom demokracije i kulture kvazi ljevica promiče svoje istine
S HOS-ovom zastavom iznad glave, Šižgorić je ustvrdio da iza njih stoji i šutljiva većina u Hrvatskoj kojoj je, kako je rekao, dosta toga da kvaziljevičarske udruge i skupine, pod krinkom kulture i demokracije, uz pomoć novca države i jedinica lokalne samouprave, promiču svoje istine koje nisu istine hrvatskog naroda.
„Njihove istine o kojima govore smještene su u godine odmah nakon prestanka Drugog svjetskog rata kad su ubijene tisuće nevinih u jugo-komunističkom progonu. Smještene su u sve godine postojanja one bivše države koja je maltretirala obične hrvatski usmjerene ljude“, rekao je Šižgorić.
Osvrnuo se i na simpatizere 'kvaziljevičarskih udruga i skupina' za koje je istaknuo da Domovinski rat nikad neće nazvati pravim imenom, već ga zovu – građanskim ratom.
Domovinski rat, rekao je, bio je pravedan, obrambeni i najčišći na ovim prostorima nakon Drugog svjetskog rata, a dodao je i da "kvaziljevičari i njihovi simpatizeri Hrvatsku nikad nisu htjeli".
„Oni će uvijek govoriti o podijeljenoj krivnji. Oni su plakali kad smo dizali naš zastavu i spuštali njihovu. Oni su plakali od tuge kad smo pobijedili u ratu. Bili su izvan sebe od bijesa kad je oslobođen general Gotovina, oni ne vole Hrvatsku ma kako govorili suprotno“, ustvrdio je Šižgorić pred okupljenima iz Šibenika, Benkovca i Lišana.
Rekao je i da "druga strana iskorištava što im oni dopuštaju - da se financiraju proračunskim novcem dok istovremeno za njih navijaju glavni mediji u rukama potomaka mrzitelja Hrvatske".
„Misle da nam mogu isprati mozak, ali ne mogu, ma koliko pokušavali“, kazao je Šižgorić te poručio da okupljeni branitelji možda nemaju medije, novac te sociologe, povjesničare i analitičare na svojoj strani, "ali imaju srce za Hrvatsku".
Ušljebrka: Nismo niti ćemo biti 'zabranitelji'
Željko Ušljebrka, benkovački veteran 134. domobranske pukovnije istaknuo je da u Benkovcu nikad nisu bili niti će biti 'zabranitelji' već samo branitelji koji nikad nikomu nisu ništa zabranili.
„Mi samo volimo, a oni mrze i to je poanta cijele priče oko festivala u Benkovcu i Šibeniku. Mi volimo. Nas je ljubav vodila u Domovinskom ratu, ljubav prema hrvatskom narodu kojeg oni ne mogu smisliti“, ocijenio je Ušljebrka, istaknuvši da su branitelji donijeli mir i slobodu i da njima nitko ne mora govoriti što je bilo.
„Osjetili smo to na svojoj koži, ne treba nam nitko soliti pamet, govoriti što je bilo. Mi to dobro znamo“, kazao je Ušljebrka na kraju prosvjednog skupa.
Večeras je ujedno i zadnja večer 13. Festivala alternative i ljevice u Šibeniku na kojoj će govoriti Nikola Vukošić, ratni načelnik Policijske uprave Šibenik i jedan od ključnih ljudi u obrani Šibenika u Domovinskom ratu, a potom će biti prikazan i nagrađivani dokumentarni film „Mirotvorac“ Ivana Ramljaka.