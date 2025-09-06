Koliko Hrvata podržava pozdrav 'Za dom spremni'? Evo što kaže anketa

Većina ispitanika, njih gotovo 35 posto, u svemu što se događa vidi domoljublje i domovinski zanos. Među njima je većina glasača desnice, pokazalo je istraživanje provedeno za RTL.

Da je Hrvatska u posljednje vrijeme otklizala u novu ustašizaciju uz pomoć vlasti i dijela katoličke crkve mišljenja je 21 posto ispitanih, većinom glasača lijevih opcija, uz to nešto više od 18 posto smatra da sve što se događa može dovesti do nove ustašizacije. Sličan broj ispitanika ne vidi promjene u odnosu na ranije.

Glavna tema koja izaziva sporove je pozdrav 'Za dom spremni'. Da je to stari hrvatski pozdrav koji su koristili domoljubi smatra većina ispitanika, 31,5 posto njih. Za gotovo 25 posto ispitanih pak je to ustaški poklič pod kojim su počinjeni zločini tijekom Drugog svjetskog rata, a da ga se u novije vrijeme koristi kao sredstvo za ustašizaciju zemlje mišljenja je 20 posto ispitanika. Da je to legitiman pozdrav koji se koristio kroz povijest smatra gotovo 14 posto ispitanika.