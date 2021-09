[FOTO/VIDEO] Avioni izvodili vratolomije na Susretima za Rudija, Krstičević: Rudolf Perešin je učinio nezamisliv podvig

U znak sjećanja na junaka Domovinskog rata, pilota Rudolfa Perešina koji je poginuo u akciji "Bljesak" - u Gornjoj Stubici 24. put održavaju se "Susreti za Rudija". Organiziran je bogat letački program, a "Susreti" su otvoreni u spomen-parku koji nosi Perešinovo ime.

'Meni bi bilo dovoljno da se samo spomene, da se tu položi jedan cvijet, zapali svijeća i meni je to dovoljno jer znamo da smo ga se sjetili. Sve ovo preko je nešto što znači da hrvatski narod misli da ih je zadužio i to je ono čime mu vraćaju. I to je ono što ja kažem, to je ljubav', rekla je Ljerka Perešin, udovica Rudolfa Perešina.