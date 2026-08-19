FOTO Prizori kakvi se ne viđaju svaki dan: Hrvatska vojska izvlači rimski brod iz Drave

Ministar obrane Ivan Anušić obišao je u srijedu pripadnike Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji iz rijeke Drave u Osijeku izvlače i spašavaju repliku antičkog rimskog broda .

Obišao je lokaciju kako bi vidio napredak u radu, a u društvu mu je bio vojni izaslanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, pukovnik Burkhard Weber, i zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske Oružanih snaga RH, brigadni general Valentin Skroza.

'Posao će biti do kraja napravljen i brod će zahvaljujući Oružanim snagama biti vraćen u Njemačku. Njemačka i Hrvatska imaju strateško partnerstvo i desetljećima imaju kvalitetne diplomatske i prijateljske odnose, što nastavljamo i kroz ovaj oblik suradnje s Oružanim snagama RH (...) Mi ćemo svoj dio posla napraviti do kraja, a ne znam tko je i na kakav način doveo do ove situacije, niti je na meni da to komentiram', rekao je Anušić okupljenim novinarima komentirajući napredak radova, kao i pitanje je li Republika Hrvatska pogriješila pri čuvanju ovog njemačkog broda.

S njemačke strane razvojem situacije zadovoljan je njihov vojni izaslanik.

'Ovo je još jedan primjer izvrsne suradnje Njemačke i Hrvatske, kako u vojnom segmentu, tako i u mnogim područjima civilnog života', rekao je pukovnik Weber.