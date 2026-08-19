NIZAK VODOSTAJ DRAVE

FOTO Prizori kakvi se ne viđaju svaki dan: Hrvatska vojska izvlači rimski brod iz Drave

Ivor Kruljac

19.08.2026 u 14:46

tportal
Autor: Marin Franov
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Repliku koja se nalazi u Osijeku izradilo je Sveučilište Erlangen-Nürnberg iz Njemačke, a služi rekonstrukciji antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom, no zbog niskog vodostaja rijeke Drave prijeti gubitak broda

Ministar obrane Ivan Anušić obišao je u srijedu pripadnike Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji iz rijeke Drave u Osijeku izvlače i spašavaju repliku antičkog rimskog broda.

Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda u Osijeku na Dravi
  • Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda u Osijeku na Dravi
  • Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda u Osijeku na Dravi
  • Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda u Osijeku na Dravi
  • Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda u Osijeku na Dravi
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Ministar obrane Ivan Anušić na obilasku izvlačenja replike antičkog rimskog broda iz Drave u Osijeku Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov/CROPIX

Obišao je lokaciju kako bi vidio napredak u radu, a u društvu mu je bio vojni izaslanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, pukovnik Burkhard Weber, i zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske Oružanih snaga RH, brigadni general Valentin Skroza.

'Posao će biti do kraja napravljen i brod će zahvaljujući Oružanim snagama biti vraćen u Njemačku. Njemačka i Hrvatska imaju strateško partnerstvo i desetljećima imaju kvalitetne diplomatske i prijateljske odnose, što nastavljamo i kroz ovaj oblik suradnje s Oružanim snagama RH (...) Mi ćemo svoj dio posla napraviti do kraja, a ne znam tko je i na kakav način doveo do ove situacije, niti je na meni da to komentiram', rekao je Anušić okupljenim novinarima komentirajući napredak radova, kao i pitanje je li Republika Hrvatska pogriješila pri čuvanju ovog njemačkog broda.

S njemačke strane razvojem situacije zadovoljan je njihov vojni izaslanik.

'Ovo je još jedan primjer izvrsne suradnje Njemačke i Hrvatske, kako u vojnom segmentu, tako i u mnogim područjima civilnog života', rekao je pukovnik Weber.

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Kao što smo ranije pisali, ova replika antičkog broda dugačka je 18 metara i teška šest tona, a u nevolje s potencijalnim oštećenjem kao posljedicom upala je zbog niskog vodostaja rijeke u jeku toplinskih valova. MORH je čak upozorio na 'nepovratan gubitak broda' ako se ne izvuče na vrijeme, a posrijedi je 'vrijedan primjerak koji služi istraživanju i prezentaciji antičke kulturne baštine'.

Repliku je izradilo Sveučilište Erlangen-Nürnberg iz Njemačke nakon što je za to dobilo oko milijun eura iz fondova Europske unije. Brod je bio u Osijeku na čuvanju u suradnji s tamošnjim Arheološkim muzejom s ciljem 'rekonstrukcije antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom'.

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