Fond za zaštitu okoliša: 54 milijuna kuna za električna vozila i punionice

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u utorak je objavio javne pozive za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe te za sufinanciranje punionica, a 2. srpnja bit će objavljen javni poziv za građane, za što je ukupno osigurao 54 milijuna kuna, priopćio je Fond

'Ovi programi namijenjeni su poticanju promjene našeg prometnog sustava, jer na cestama imamo vozila prosječno stara 14 godina, s visokim emisijama CO2. Poticajima želimo građane i tvrtke koje razmatraju nabavku novog vozila potaknuti da odaberu električno vozilo, koje će biti daleko bolje za okoliš', rekao je Kukić.

Fond nabavku vozila sufinancira s do 40 posto po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000 kuna, za plug-in hibride do 40.000 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000 kuna.

Električni bicikli se od ove godine financiraju isključivo pravnim osobama, koji za od 5 do 15 bicikala mogu dobiti do 5000 kuna po biciklu. Također, dostupna su im i sredstva za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000 kuna. S maksimalno 400.000 kuna pravnim osobama sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, "plug-in" hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Za razliku od građana kojima se sufinancira isključivo jedno novo vozilo, tvrtke sufinanciranje mogu dobiti za više njih, ali maksimalan iznos sufinanciranja je do 400.000 kuna. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

U Fondu kažu da je procedura prijave drugačija od dosadašnje te se za sufinanciranje prijavljuje putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda.

Službeno zaprimanje prijava za pravne osobe kreće od 7. srpnja, a za građane od 13. srpnja u 9 sati. Procedura za prijavu je jednostavna i brza što su se, kako kažu u Fondu, građani i tvrtke već uvjerili jer su im dosad sufinancirali više od 3500 vozila.