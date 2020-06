I ove godine idu poticaji za kupnju električnog automobila, ali ne i bicikla. Uskoro se raspisuje natječaj

Fond za zaštitu okoliša objavit će 30. lipnja javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe i punionice za električna vozila, a za fizičke osobe u prvom tjednu srpnja, piše u nedjelju Večernji list.

Za električne automobile i automobile na vodik država će građanima i pravnim osobama sufinancirati kupnju do 70.000 kuna, za plug-ih hibridna vozila koja ispuštaju manje od 50 g/km CO2 moći će se dobiti do 40.000 kuna poticaja, dok će se za električne četverocikle, motocikle i mopede moći aplicirati za 20.000 kuna potpore, ali najviše do 40 posto vrijednosti vozila.



Ove godine građani kao fizičke osobe neće moći dobiti poticaj za električne bicikle koji ostaju u sustavu poticaja, ali samo za pravne osobe, odnosno firme i jedinice lokalne samouprave koje će moći dobiti do 5000 kuna po biciklu za 5 do 15 bicikala. Isto tako, i “obični” hibridi opet su izostavljeni iz natječaja.



Građani se pitaju zbog čega država potiče kupnju ekoloških vozila uz subvencije koje su jedne od najvećih u Europi, pogotovo jer Hrvatska nema autoindustriju.



"Sufinanciranje kupnje ekoloških vozila temelji se na strateškim dokumentima koje donosi Vlada RH ili resorna ministarstva. Sve te strategije temelje se na direktivama EU koje nalažu dekarbonizaciju prometa i razvoj niskougljičnog gospodarstva. Sukladno tome jedna od mjera nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti bila je i poticanje nabave električnih vozila. Hrvatska nažalost, nema razvijenu autoindustriju. Međutim, u Hrvatskoj se na automobilsku industriju nadovezuju i drugi popratni sadržaji poput prodajnih salona, servisa, distributera i proizvođača autodijelova, koji zapošljavaju radnu snagu, ostvaruju prihode, uplaćuju poreze i razne druge naknade u državni proračun te stvaraju novu vrijednost na tržištu", kažu u Fondu.



Ističu i da je zapravo najvažniji benefit poticanja elektromobilnosti očuvanje okoliša i dosezanje zacrtanih ciljeva energetske učinkovitosti, piše u nedjelju Večernji list.