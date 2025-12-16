Finska opet najsretnija zemlja svijeta, Hrvatska daleko iza

U Izvješću o svjetskoj sreći za 2025. godinu Finska je ponovno zauzela prvo mjesto – već osmu godinu zaredom. Njemačka je na 22. mjestu, a Afganistan na posljednjem 147. mjestu. Hrvatska je završila na 72. mjestu

Finska pobjeda na prvi pogled djeluje pomalo iznenađujuće jer i dalje ima visokustopu samoubojstava, zime su duge i mračne, a prijetnja iz Rusije stalno je prisutna. Kako se to uklapa u njezinu, naizgled trajnu, poziciju na samom vrhu Svjetskog izvješća o sreći? Jednadžba sreće: imati, voljeti, biti Jan Delhey, profesor sociologije iz Magdeburga, razvio je jednadžbu na kojoj se temelji individualna sreća: imati + voljeti + biti = sreća. Pod pojmom ‘imati’ podrazumijeva materijalne stvari, poput prihoda ili imovine. Kategorija ‘voljeti’ obuhvaća sve društvene odnose, primjerice one s obitelji ili prijateljima. ‘Biti’ uključuje pitanje pronalazi li netko smisao u svom životu, oblikuje li ga aktivno i kakve povratne informacije dobiva iz svoje okoline, piše tagesschau.

Usporedba Finske i Njemačke pokazuje da Finci nemaju više od Nijemaca. Naprotiv, prosječni je dohodak oko deset posto niži. U Finskoj on iznosi oko 4.100 eura mjesečno, dok je u Njemačkoj oko 4.600 eura. No finsko društvo je ravnopravnije. To se odnosi i na prihode. Radnici u Finskoj zarađuju više nego u Njemačkoj, dok vrhunski menadžeri često zarađuju manje i pritom plaćaju više poreze. Ravnoteža u partnerskim odnosima također je izraženija: finski očevi provode jednako vremena s djecom kao i majke. Obiteljima je dostupna široka mreža skrbi za djecu. Finska ravnopravnost ključna je sastavnica životnog zadovoljstva, kazao je filozof i istraživač sreće Frank Martela sa Sveučilišta Aalto u Espoou. Međutim, to ima i svoju cijenu: Finci plaćaju više poreze i doprinose za socijalno osiguranje, oko četiri posto više nego u Njemačkoj. Ipak, 80 posto finskih poreznih obveznika to prihvaća. Obrazovni sustav u Finskoj također je egalitaran: sva djeca pohađaju osnovnu školu zajedno devet godina. Individualna podrška te pomoć multiprofesionalnih timova pedagoga, terapeuta i socijalnih radnika standardna su praksa. U Finskoj je znatno više pomoćnog osoblja za rješavanje školskih i mentalnih problema, kaže istraživač obrazovanja Samuel Greiff iz Münchena. To očito pridonosi finskoj sreći, ali ima i učinak na obrazovne rezultate: Finska se već godinama u PISA-istraživanjima redovito nalazi znatno ispred Njemačke. Povjerenje i priroda Tome se pridružuje i finski mentalitet, primjerice ‘sisu’, otpornost koju Finci pripisuju sami sebi. Tu je i priroda u izobilju: beskrajne šume i oko 180.000 jezera. Većina Finaca posjeduje vikendicu na selu. Oštre zime najlakše se podnose kroz zajedništvo i boravak u prirodi, uz zimska roštiljanja, plivanje u ledenoj vodi i saune. Ovaj klišej o pronalaženju radosti u jednostavnim stvarima nije pogrešan, kaže istraživač sreće Frank Martela, ali dodaje: ‘Ljudi u Finskoj prije svega su tako sretni zato što ovdje sve dobro funkcionira. Socijalna sigurnosna mreža osigurava da svi imaju sredstva za život. Država ne može ljude učiniti sretnima, ali može stvoriti dobar okvir. Finska je to učinila vrlo dobro.’