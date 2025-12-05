ČETVRTA SREĆA

Intimno vjenčanje u Londonu: Udala se Kim Cattrall

05.12.2025 u 07:20

Kim Cattrall i Russell Thomas
Kim Cattrall i Russell Thomas Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Glumica Kim Cattrall, najpoznatija po ulozi Samanthe Jones u 'Seksu i gradu', udala se za dugogodišnjeg partnera Russella Thomasa na intimnom vjenčanju u Londonu

Ceremonija je održana 4. prosinca u povijesnoj vijećnici Chelsea Old Town Hall, a prema pisanju magazina People, prisustvovalo je tek 12 uzvanika.

Kim Cattrall (69) je blistala u bijelom Diorovu blejzeru i suknji od tila, uz elegantne rukavice Cornelie James i fascinantan šešir slavnog dizajnera Phillipa Treacyja. Mladoženja Russell Thomas (55) nosio je crno odijelo šivano po mjeri Richarda Jamesa uz zlatnu kravatu.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

Par je nakon izricanja zavjeta razmijenio nježan poljubac, a glumica je u ruci držala buket cvijeća. Za cjelokupni dojam pobrinula se Patricia Field, legendarna kostimografkinja 'Seksa i grada'.

Kim Cattrall Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER

Cattrall iza sebe već ima tri propala braka: s Larryjem Davisom (1977.–1979.), Andreom J. Lyonom (1982.–1989.) te Markom Levinsonom (1998.–2004.). Thomasa, audio inženjera i bivšeg glumca, upoznala je 2016., i od tada su nerazdvojni.

tportal
