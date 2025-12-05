Intimno vjenčanje u Londonu: Udala se Kim Cattrall

Ovan

Danas imate jasniji pogled na ono što želite postići i više hrabrosti za odluke koje ste odgađali. Ljudi vam izlaze u susret jer osjećaju vašu sigurnost i energiju, što vam omogućuje lakše rješavanje praktičnih obaveza. U odnosima vam koristi iskren razgovor jer se druga strana otvara više nego inače. Ako tražite način da unaprijedite poslovni plan, sada vam se pojavljuje konkretna prilika.