[VIDEO] Filipović: MOL ne može spriječiti da INA sav proizvedeni plin proda HEP-u

Odluka da plin proizveden u Hrvatskoj ostaje u zemlji nije dogovorena s MOL-om, no Mađari sada i nisu u prilici i ne mogu spriječiti provedbu te vladine odluke, izjavio je u srijedu nakon sjednice vlade ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović

Današnja vladina odluka da se sav plin proizveden u Hrvatskoj proda HEP-u, istaknuo je, nije dogovorena s MOL-om, već je donesena sukladno zakonu. Rekao je da će danas razgovarati s predstavnicima MOL-a, te da će ih o odluci informirati, no naglasio je da im je to najavio prošli tjedan. Kaže kako ne postoji način da MOL spriječi današnju vladinu odluku.

Ina će po njegovim riječima sav domaći plin prodavati HEP-u i to po trenutno najnižoj cijeni koju je odredila HERA, a to je a to je cijena za građanstvo od 41 eura po megavatsatu, dok je današnja cijena plina na burzi 227 eura po megavatsatu. HEP će sav taj plin dalje distribuirati građanstvu i institucijama.

Filipović kaže kako je samo tehnički točna izjava predsjednika Uprave Ina Sandorsa Fasimona da Ina domaći plin prodaje u Hrvatskoj.

"On je tehnički rekao što je istina, jer ima stranih firmi koje osnuju poduzeće u Hrvatskoj, nekakav d.o.o., i onda Ina proda plin tom d.o.o-u te ga on prodaje dalje. Tehnički je to točno ali kada gledamo realno, to nije tako", istaknuo je Filipović.

Na pitanje može li MOL tražiti neku kompenzacijsku mjeru vezano uz današnju odluku vlade, odnosno činjenicu da će izgubiti dio zarade, odgovorio je da treba "sagledati vrijeme u kojem živimo" i kako pomoći građanima i poduzećima.