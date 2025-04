Evo zašto Putin predlaže primirje sljedeći mjesec; nije iz humanitarnih razloga

Kremlj je objavio da će 72-satno primirje trajati od početka 8. svibnja do kraja 10. svibnja te da će sve vojne operacije u tom razdoblju biti obustavljene. Rusi su također poručili Ukrajincima da bi i oni trebali slijediti taj primjer, no da će, ako ukrajinska strana prekrši primirje, ruska vojska snažno i adekvatno odgovoriti na to.

Nije trebalo dugo da se dokuči zašto je Putin, čija je vojska u više navrata prekršila 30-satno uskrsno primirje, koje je trebalo trajati od 19. do 21. travnja, odlučio proglasiti primirje od 8. do 10. svibnja, a pogotovo zašto je pozvao Ukrajinu da također u tom razdoblju prekine s borbenim djelovanjem.