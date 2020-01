Evo tko je Bandiću dozvolio da klisne na stražnji izlaz suda

Iako ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nije želio komentirati odlazak Milana Bandića i Petra Pripuza sa Županijskog suda na sporedni izlaz, Ministarstvo pravosuđa u šturom nam je odgovoru otkrilo tko je odgovoran za taj, do sada nezapamćen potez

Unatoč tome, Bandić je ušao na sud na prednja vrata. No poslije završetka ročišta izveden je kroz sporedna, iako okupljenih pred glavnim ulazom više nije bilo. Tko je naložio taj, do sada nezapamćen potez, nije bilo poznato.

I predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić nije znao tko je i zašto to naredio te kaže kako je predsjednica sudskog vijeća trebala biti upoznata s time. Prstom je upro u pravosudnu policiju.

'Zbog velikog interesa za predmetni postupak na Županijskom sudu u Zagrebu, Služba osiguranja pravosudnih tijela donijela je odluku o provedbi pojačanih sigurnosnih mjera', kazali su tportalu.

Na pitanje zašto je donesena odluka o pojačanju sigurnosnih mjera s obzirom na to da poslije završetka ročišta nije bilo okupljenih građana, nisu odgovorili. Bez odgovora je ostalo i pitanje jesu li i u kojim slučajevima ranije poduzimali takve mjere na sudu. Mediji podsjećaju kako takve mjere nisu poduzimane ni nakon izricanja presude Davidu Komšiću, kada je ispred istog suda došlo do incidenta između obitelji žrtve i navodnih prijatelja osuđenog. Kao ni kad je nakon suđenja Branimiru Glavašu došlo do prepirke između svjedoka, Glavaša i njegova sina ispred istog suda.