Evo koliko iznosi stipendija učenika i studenata u ugostiteljstvu i turizmu

Ministarstvo turizma i za ovu školsku godinu planira sufinancirati učenike i studente ugostiteljsko-turističkih zanimanja putem natječaja koji traje do 7. studenoga, radi poticanja obrazovanja kadrova za turizam, najavili su u utorak iz Ministarstva

"Veseli nas što zanimanje za to sufinanciranje stalno raste, jer je ključ uspjeha u turizmu definitivno svaki djelatnik koji predanim radom, znanjem i vještinama pridonosi kvaliteti ponude. Putem stipendiranja želimo pružiti financijsku i moralnu potporu onima koji tek ulaze u svijet turizma i ugostiteljstva te kroz suradnju s gospodarstvenicima pomoći u popularizaciji ovih zanimanja i pravovremenom usmjeravanju ka njima", poručio je povodom tog natječaja ministar turizma Gari Cappelli .

Riječ je o nastavku Programa poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu , koji ove godine obilježava 10 godina tijekom kojih je Ministarstvo turizma sufinanciralo u suradnji s partnerima 1.370 učenika i studenata, ukupno do sada isplativši više od 10,7 milijuna kuna.

" Stipendiranje je samo jedna od mjera kojim se nastojimo nositi sa izazovima i potrebama na tržišta rada u turizmu, a vjerujemo da će to biti dodatno osnaženo kroz ukupno pet stotina milijuna kuna vrijedan projekt šest budućih Centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, za koje očekujemo da će osigurati moderan pristup strukovnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u turizmu", naglasio je ministar.

Stipendiranje učenika i studenata Ministarstvo turizma godinama provodi u suradnji s poduzećima, odnosno hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama, tako da svaki dionik financijski sudjeluje sa 50 posto, a stipendisti imaju pravo na maksimalno do 1.200 kuna mjesečne stipendije, i to od 1. rujna tekuće do 30. lipnja iduće godine.

U sklopu programa je i uvjet da učenici i studenti moraju redovito upisivati i pohađati razrede/godine te maturirati/diplomirati u redovnom roku, kao i redovito obavljati stručnu praksu u objektima tvrtke partnera te odmah po završetku redovnog školovanja/studiranja sklopiti s tvrtkom ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ili ugovor o radu pripravnika.

Nakon uspješno provedenog probnog rada/pripravničkog stažiranja sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme te se stipendist obvezuje ostati u radnom odnosu u tvrtki punih 12 mjeseci.