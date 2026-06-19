ekstremne vrućine

Europu pogodio drugi toplinski val: Gušimo se!

V. B./Hina

19.06.2026 u 17:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: SIMON WOHLFAHRT / AFP / Profimedia
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Ljeto za desetke milijuna Europljana počinje ekstremno s novim toplinskim valom koji je u petak pogodio zemlje od Španjolske do Ujedinjenog Kraljevstva, a očekuje se da će se vrućine intenzivirati ovog vikenda, posebno u Francuskoj

Ovo je drugi toplinski val koji je pogodio zapadnu Europu u manje od mjesec dana. Razina upozorenja podignuta je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj.

U Francuskoj će dvije trećine departmana biti u narančastoj razini pripravnosti u subotu, uključujući Pariz, što je navelo neke gradove da otkažu Festival glazbe zakazan za nedjelju, s njegovim vrlo popularnim uličnim koncertima diljem zemlje.

Vrhunac između nedjelje i utorka

Očekuje se da će toplinski val biti "rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan", upozorava Météo-France.

"Izvanredan vrhunac toplinskog vala" očekuje se između nedjelje i utorka, s "temperaturama koje će doseći 40 Celzijevih stupnjeva, posebno u zapadnim i središnjim dijelovima", predviđa nacionalni meteorolog.

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Francusku i druge dijelove Europe već su u svibnju pogodile iznimno visoke temperature. To je "jasan znak klimatskih promjena", naglašava Matthieu Sorel, klimatolog u Météo-Franceu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na "brigu o starijima i najranjivijima" u "ovim teškim danima".

Škole se prilagođavaju velikim vrućinama otkazivanjem nastave, promjenom rasporeda i okupljanjem učenika u najhladnijim prostorijama. To je posebno izazovno jer se ovaj intenzivni toplinski val podudara s državnom maturom, završnim ispitima u srednjoj školi.

U Parizu je policija preporučila otkazivanje sportskih događaja na otvorenom.

Situacija je posebno teška za naseljene kvartove i njihove velike stambene zgrade, koje su pretjerano izložene fenomenu "grijanih stanova", upozorila je u četvrtak Zaklada za stanovanje osoba u nepovoljnom položaju.

"Gušimo se", opisuje situaciju Léria, 32-godišnja domaćica koja živi u neboderima Nanterrea, blizu Pariza.

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Izvor: EPA / Autor: GUILLAUME HORCAJUELO

Meteorološki zavod objavio je da će ovaj vikend u Velikoj Britaniji početi novi toplinski val koji će dosegnuti vrhunac u ponedjeljak i utorak, s temperaturama koje će doseći najmanje 34 Celzijeva stupnja.

Narančasto upozorenje u Engleskoj

Narančasto upozorenje na toplinski val izdano je za ponedjeljak i utorak u većem dijelu južne Engleske, uključujući London.

Rekord za najvišu temperaturu zabilježenu u lipnju, 35,6 Celzijevih stupnjeva dosegnut 1957. i 1976., mogao bi biti oboren početkom idućeg tjedna, prema britanskom Meteorološkom zavodu.

Vlasti u Španjolskoj izdale su upozorenje na ekstremni toplinski val koji bi od nedjelje trebao pogoditi veći dio zemlje, kao i Balearske otoke.

Očekuje se da će temperature doseći 40 Celzijevih stupnjeva u nekim područjima istočne Španjolske.

MeteoSwiss je izdao upozorenje razine četiri od pet za švicarsku regiju Basel, s temperaturama koje bi mogle doseći 37 Celzijevih stupnjeva.

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Izvor: EPA / Autor: Salas

U Ženevi će učenici osnovnih škola biti oslobođeni nastave u ponedjeljak i utorak.

Meteorološka agencija u Njemačkoj upozorava na "snažan do ekstremni toplinski stres u velikom dijelu zemlje", s grmljavinskim olujama.

Od Mađarske do Slovačke preko Austrije, strahuje se od velikih vrućina.

U Austriji se očekuje nastavak toplinskog vala početkom idućeg tjedna, popraćen grmljavinskim pljuskovima u planinskim regijama zapada zemlje.

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