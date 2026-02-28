Europski čelnici oglasili se o eskalaciji sukoba: 'Potvrđujemo predanost regionalnoj stabilnosti'

"Najsnažnije osuđujemo iranske napade na zemlje u regiji", rekli su francuski predsjednik Emmanuel Macron , njemački kancelar Friedrich Merz i britanski premijer Keir Starmer u zajedničkom priopćenju.

"Pozivamo na nastavak pregovora i apeliramo na iransko rukovodstvo da traži rješenje do kojeg će doći pregovorima. Naposljetku, iranskom narodu mora biti dopušteno da sam odlučuje o svojoj budućnosti", poručili su.

Čelnici su rekli da su u više navrata pozivali Iran da obustavi svoj nuklearni program, ograniči svoj program balističkih projektila, suzdrži se od destabilizirajućih aktivnosti u regiji i prestane s užasavajućim ugnjetavanjem i nasiljem protiv vlastitog naroda.

Dodajući da njihove zemlje nisu sudjelovale u subotnjima napadima, rekli su da su u bliskom kontaktu s međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, Izrael i partnere u regiji.

"Ponovno potvrđujemo našu predanost regionalnoj stabilnosti i zaštiti civilnih života", dodali su.