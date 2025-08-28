Europa kaska: Moramo sustići rusku proizvodnju streljiva

Rusija ima kapacitet za proizvodnju četiri do pet milijuna komada topničkog streljiva, rekao je Papperger, dok Europa godišnje proizvede oko dva milijuna komada tog streljiva, a više od polovine dolazi iz Rheinmetallovih tvornica.

Europska unija pruža potporu Ukrajini u vojnim naporima za suzbijanje ruske invazije, dok su dugoročni planovi SAD-a, kad je riječ o podršci Kijevu, zasad nepoznati. Trenutno su Europi "najpotrebniji" topničko streljivo i projektili, kazao je Papperger, naglasivši da će se upravo na te proizvode usmjeriti poslovanje u novoj tvornici u njemačkom Unterluessu. Očekuje se da će proizvodnja u tvornici dosegnuti 350 tisuća komada topničkog streljiva do 2027.

"Dajemo sve od sebe, činimo što god možemo da se ubrzamo. Ranije sam o tome razgovarao s (njemačkim ministrom obrane) Borisom Pistoriusom, rekao je da se požurimo. Moramo učiniti još više", rekao je Papperger za CNBC.