Europa kaska: Moramo sustići rusku proizvodnju streljiva

V. B./Hina

28.08.2025 u 12:00

Izvor: Profimedia / Autor: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia
Novootvorena Rheinmetallova tvornica u sjevernoj Njemačkoj, koja bi trebala postati najveći europski pogon za proizvodnju streljiva, još je jedan korak u europskom nastojanju da sustigne rusku proizvodnju, izjavio je izvršni direktor kompanije Armin Papperger za CNBC

Rusija ima kapacitet za proizvodnju četiri do pet milijuna komada topničkog streljiva, rekao je Papperger, dok Europa godišnje proizvede oko dva milijuna komada tog streljiva, a više od polovine dolazi iz Rheinmetallovih tvornica.

Europska unija pruža potporu Ukrajini u vojnim naporima za suzbijanje ruske invazije, dok su dugoročni planovi SAD-a, kad je riječ o podršci Kijevu, zasad nepoznati. Trenutno su Europi "najpotrebniji" topničko streljivo i projektili, kazao je Papperger, naglasivši da će se upravo na te proizvode usmjeriti poslovanje u novoj tvornici u njemačkom Unterluessu. Očekuje se da će proizvodnja u tvornici dosegnuti 350 tisuća komada topničkog streljiva do 2027.

"Dajemo sve od sebe, činimo što god možemo da se ubrzamo. Ranije sam o tome razgovarao s (njemačkim ministrom obrane) Borisom Pistoriusom, rekao je da se požurimo. Moramo učiniti još više", rekao je Papperger za CNBC.

Kao i druge europske zemlje i članice NATO saveza, i Njemačka je obećala da će u sljedećem desetljeću povećati potrošnju na obranu i proširiti vojsku. Taj potez službenom Berlinu omogućit će ranije reforme pravila o zaduživanju. Njemačka je obećala i više nego udvostručiti svoju potrošnju na obranu koja će do 2029. dosegnuti 153 milijarde eura. Neki analitičari smatraju da Njemačka ima više fiskalnog prostora da ostvari ta obećanja nego što imaju francuska, talijanska i britanska vlada.

Rheinmetall bi, pak, trebao dobiti nove ugovore tijekom četvrtog ovogodišnjeg tromjesečja i prvog tromjesečja 2026., izjavio je direktor, istaknuvši da je kompanija već primila predujam od države koji joj je omogućio nove investicije.

"Njemačka vlada iznimno je korektna prema nama", naglasio je Papperger.

