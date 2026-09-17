Europa će Ukrajini dati 3,3 milijarde eura, Zelenski: 'Hvala vam na podršci'

"Upravo sam razgovarala s predsjednikom Zelenskim . Sutra ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za projektile i dronove u Ukrajini", napisala je na X-u.

Europska unija će u petak isplatiti 3,3 milijarde eura namijenjenih za nabavu projektila i bespilotnih letjelica Ukrajini . Najavila je to predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na društvenim mrežama.

Javio se Zelenski

U svojoj objavi na istoj društvenoj mreži, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije spomenuo novu isplatu, ali je potvrdio da je razgovarao s von der Leyen te joj zahvalio na podršci, koja uključuje i financiranje.



"Razgovarao sam s predsjednicom Europske komisije, von der Leyen. Vrlo produktivan razgovor. Zahvalio sam Ursuli na pažnji prema Ukrajini i sigurnosnim pitanjima u njezinom godišnjem govoru o stanju Unije. Inicijativa da se preostali SAFE fondovi koriste za financiranje novih obrambenih projekata Ukrajine i Europske unije vrlo je pravovremena i zaista potrebna. Važno ju je provesti. Naravno, spremni smo surađivati ​​i na drugim sigurnosnim prijedlozima koji mogu ojačati cijelu Europu i svaku od naših zemalja.

Razgovarali smo o koracima potrebnim za osiguranje naše obrambene otpornosti. Vrlo detaljno smo razgovarali o pitanju financiranja ukrajinske obrane. Pripremamo rješenje za ovaj problem i dogovorili smo se da se sastanemo u New Yorku na marginama Opće skupštine UN-a. Hvala vam na podršci!", poručio je Zelenski.