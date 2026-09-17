izdašna isplata

Europa će Ukrajini dati 3,3 milijarde eura, Zelenski: 'Hvala vam na podršci'

M.Da.

17.09.2026 u 22:45

Volodimir Zelenski i Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenski i Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
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Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen potvrdila je isplatu 3,3 milijarde eura za naoružavanje Ukrajine, dok je Volodimir Zelenski zahvalio na podršci ne spominjući novac

Europska unija će u petak isplatiti 3,3 milijarde eura namijenjenih za nabavu projektila i bespilotnih letjelica Ukrajini. Najavila je to predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na društvenim mrežama.

"Upravo sam razgovarala s predsjednikom Zelenskim. Sutra ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za projektile i dronove u Ukrajini", napisala je na X-u.

Javio se Zelenski

U svojoj objavi na istoj društvenoj mreži, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije spomenuo novu isplatu, ali je potvrdio da je razgovarao s von der Leyen te joj zahvalio na podršci, koja uključuje i financiranje. 

"Razgovarao sam s predsjednicom Europske komisije, von der Leyen. Vrlo produktivan razgovor. Zahvalio sam Ursuli na pažnji prema Ukrajini i sigurnosnim pitanjima u njezinom godišnjem govoru o stanju Unije. Inicijativa da se preostali SAFE fondovi koriste za financiranje novih obrambenih projekata Ukrajine i Europske unije vrlo je pravovremena i zaista potrebna. Važno ju je provesti. Naravno, spremni smo surađivati ​​i na drugim sigurnosnim prijedlozima koji mogu ojačati cijelu Europu i svaku od naših zemalja.

Razgovarali smo o koracima potrebnim za osiguranje naše obrambene otpornosti. Vrlo detaljno smo razgovarali o pitanju financiranja ukrajinske obrane. Pripremamo rješenje za ovaj problem i dogovorili smo se da se sastanemo u New Yorku na marginama Opće skupštine UN-a. Hvala vam na podršci!", poručio je Zelenski. 

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