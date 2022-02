EU: Slaba iskorištenost cjepiva za covid-19 u Africi sve veći problem

Najviši dužnosnici Europske unije poručili su u srijedu da je nakon nedavnog povećanja zaliha u afričkim zemljama glavni problem u borbi protiv pandemije slaba iskorištenost cjepiva protiv covida-19, te su najavili dodatnu pomoć kako bi se taj problem ublažio

''Problem više nije u malom broju donacija'', rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian na konferenciji za medije u Lyonu. ''Problem je u primjeni cjepiva'', dodao je na kraju sastanka na kojem su sudjelovali ministri zdravstva i ministri vanjskih poslova država Europske unije, čiji je domaćin bio Le Drian s obzirom da Francuska predsjeda Vijećem EU.

EU diplomati izjavili su da postoji nekoliko razloga koji otežavaju cijepljenje u Africi, kao što su kratak rok trajanja cjepiva, ograničeni prostori za njegovo skladištenje, loša zdravstvena infrastruktura i neodlučnost građana koji dvoje oko toga hoće li se cijepiti.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će EU uložiti dodatna sredstva za zemlje afričkog kontinenta koje zaostaju prema broju cijepljenih.

''Moramo se još više potruditi ako želimo ubrzati cijepljenje, pogotovo u afričkim državama gdje su stope cijepljenih među najnižim'', izjavila je na konferenciji u glavnom gradu Senegala Dakaru.

Dodala je da će EU izdvojiti još 125 milijuna eura kako bi pomogla zemljama u osposobljavanju medicinskog osoblja i cijepljenju stanovništva. Za tu su svrhu članice Europske unije već potrošile 300 milijuna eura.

Europska unija želi prenijeti Africi novu poruku koja glasi ''s cjepiva na cijepljenje'', kaže von der Leyen.

Šefica Europske komisije kazala da će EU i dalje slati cjepiva u Afriku. Cilj je dostaviti 450 milijuna doza do ljeta što je tri puta veća brojka od one koja je do sada isporučena.

Primjena cjepiva bit će ključno pitanje na summitu čelnika EU i Afričke unije sljedećeg tjedna u Bruxellesu, rekao je Le Drian.

Gavi, koji je na čelu COVAX-a, najvećeg svjetskog programa za dijeljenje cjepiva, poručuje da postotak iskorištenosti cjepiva protiv covida-19 u devedeset najsiromašnijih zemalja iznosi 67 posto.

No neke afričke zemlje biježe još daleko niže brojke. Zambija, Čad, Madagaskar, Džibuti, Somalija, Burkina Faso i Uganda iskoristile su tek jednu trećinu cjepiva, prema podacima koje je krajem siječnja objavio Gavi.

Samo je 10 posto Afrikanaca do sada cijepljeno protiv covida-19.