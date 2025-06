EU poziva na prekid vatre u Gazi, rasprava o izraelskom poštivanju sporazuma u srpnju

“Europsko vijeće prima na znanje izvješće o izraelskom poštivanju članka 2. sporazuma o pridruživanju te poziva Vijeće da u srpnju 2025. bude li potrebe, nastavi rasprave o tom pitanju”, kaže se u zaključcima. To znači da je eventualna rasprava o mogućim mjerama protiv Izraela odgođena do srpnja, do sljedećeg sastanka ministara vanjskih poslova.

Čelnici ističu da Izrael mora u potpunosti poštovati svoje obveze prema međunarodnom pravu, uključujući i međunarodno humanitarno pravo. Čelnici su pozdravili prestanak neprijateljstava između Izraela i Irana i zatražili od svih strana da poštuju međunarodno pravo, pokažu suzdržanost i da ne poduzimaju nikakve akcije koje bi vodile prema novoj eskalaciji.

“Europska unija uvijek je bila jasna da se Iranu nikad ne smije dopustiti da ima nuklearno oružje i da se mora pridržavati svojih obveza iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja”, stoji u tekstu zaključaka o Bliskom istoku.

Europsko vijeće pozdravilo je i nedavno ukidanje ekonomskih sankcija protiv Sirije te podsjetilo na važnost mirne i uključive tranzicije u toj zemlji bez štetnog uplitanja sa strane.