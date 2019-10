Erdogan prijeti da će pustiti novi migrantski val, Bihać već puca po šavovima. Situacija je neodrživa, a što nas tek čeka?

Turska ofenziva na sjever Sirije izazvala je novi val raseljavanja stanovništva. Prema podacima Ujedinjenih naroda (UN), raseljeno je više od 176 tisuća ljudi, uključujući 80 tisuća djece, te je oštećena ključna infrastruktura. Isto tako, Turska je udomila najveći broj sirijskih izbjeglica od izbijanja rata u toj zemlji koji traje već osmu godinu. Procjene su da u Turskoj živi 3,6 milijuna sirijskih izbjeglica koje predstavljaju sve veći gospodarski i društveni teret. Mnogi u Europi zato strahuju od izbijanja novog izbjegličkog vala

Robert Mikac, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti (FPZ), koji se u svom radu bavi i problematikom migracija, smatra da, bez obzira na situaciju i pitanja hoće li ga biti ili neće, moramo biti spremni na mogućnost da novi izbjeglički val dođe do naših granica, a ne da nas situacija iznenadi kada se i ako dogodi.

Primarni cilj turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana je odmaknuti kurdske paravojne jedinice 30 kilometara od granice, što mu za sada dobro ide, a potom bi u taj pojas vratio milijun do dva milijuna izbjeglica.

Aktivistica Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious? kaže da međunarodni zakoni zabranjuju povratak izbjeglica u zemlje u kojima bi mogli biti proganjani ili su im ondje ugroženi životi. No to ne znači da se takvo nešto neće dogoditi, a u ratu u Siriji vidjeli smo svašta za što smo vjerovali da se neće dogoditi. Ako bi bili prisiljavani vratiti se u zonu u kojoj ne žele živjeti, vjerojatno bi većina njih odlučila pokušati se domoći Europe. Amnesty International je optužio Tursku da prisilno želi vratiti izbjeglice u Siriju.