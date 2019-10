Bihać prestao financirati migrantski kamp Vučjak, očekuje se zatvaranje

Gradska uprava Bihaća izvjestila je lokalna komunalna poduzeća da im od ovog tjedna više neće plaćati za usluge poput dostave vode i odvoza smeća iz migrantskog kampa Vučjak pa će volonteri Crvenog križa sami morati odlučiti hoće li tamo nastaviti raditi kao do sada, prenijeli su u ponedjeljak mediji u Bosni i Hercegovini

Gradonačelnik Bihaća potvrdio je za portal Dnevnog avaza kako će od ovog tjedna biti provedena ranije donesena odluka da lokalne vlasti prestanu financirati opskrbu kampa za ilegalne migrante o kojemu do sada nitko drugi nije skrbio.

"Otkako je Vučjak formiran, grad Bihać preko svojih javnih poduzeća pružao je sve vrste usluga, uključujući i dostavu vode. Mi smo dnevno dostavljali 20 tisuća litara vode. Ja sam u četvrtak poslao dopis i jednom i drugom poduzeću da grad to više neće plaćati. Ukoliko se ne nađe netko drugi tko će to plaćati, to praktično znači da toga neće biti", kazao je Šuhret Fazlić.

Njegova je pretpostavka kako u takvim uvjetima ni volonteri Crvenog križa, koji su distribuirali hranu migrantima, više neće moći raditi pa će taj kamp podignut u blizini granice s Hrvatskom morati biti zatvoren.