Elitne postrojbe čuvat će najopasnije kriminalce: Habijan predstavio plan za hrvatske zatvore

Hrvatska se prema najnovijim podacima Vijeća Europe nalazi među zemljama s najprenapučenijim zatvorima. S 121 zatvorenikom na 100 raspoloživih mjesta zauzima treće mjesto u Europi, odmah iza Turske i Francuske, što dodatno naglašava potrebu za reformom zatvorskog sustava.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je na RTL-u kako Hrvatska trenutno raspolaže kapacitetom od 3.932 mjesta, dok se u zatvorskom sustavu nalazi gotovo 5.000 zatvorenika. 'Prenapučeni jesmo i iz tog razloga sam u prvom-drugom tjednu nakon stupanja na dužnost sa suradnicima zaključio da moramo reagirati brzo. U kolovozu će biti otvoren modularni zatvor u Varaždinu, a u rujnu i onaj u Lipovici-Popovači. Time ćemo dobiti dodatnih 300 mjesta koja će kratkoročno ublažiti prenapučenost', rekao je Habijan. Uz nove modularne zatvore, planira se i izgradnja velikog zatvora maksimalne sigurnosti u Perušiću, kapaciteta 400 zatvorenika. Projekt se razvija u suradnji s Razvojnom bankom Vijeća Europe, a slični objekti planirani su i u Žažini te Osijeku.

Ministar je upozorio kako Hrvatska desetljećima nije ozbiljnije ulagala u zatvorsku infrastrukturu. 'Od 1987. godine nije bilo značajnijih ulaganja u zatvorski sustav. Zato sada radimo na kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim rješenjima', naglasio je. Paralelno s povećanjem kapaciteta, država ulaže i u sigurnost. Zbog sve većeg broja visokorizičnih zatvorenika formirani su posebni interventni timovi pravosudne policije koji prevoze i osiguravaju najopasnije kriminalce tijekom odlazaka na sudove, bolnice ili druga izvanredna postupanja. Trenutačno djeluju tri takva tima – u Lepoglavi, Glini i Požegi, a u planu je njihovo proširenje na Zagreb i Split. 'U posljednje dvije godine u njihovu je opremu uloženo oko 900 tisuća eura. Ovo je bio jedan po meni bitan iskorak s obzirom na sve veću pojavnost opasnih osoba u našim kaznenim tijelima i koje zahtijevaju takvu prepratu izvan zatvora i bolnice ili sudove. Ovakav interventni tim je itekako bio potreban', rekao je ministar.