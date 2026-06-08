Elitne postrojbe čuvat će najopasnije kriminalce: Habijan predstavio plan za hrvatske zatvore

Hrvatska se prema najnovijim podacima Vijeća Europe nalazi među zemljama s najprenapučenijim zatvorima. S 121 zatvorenikom na 100 raspoloživih mjesta zauzima treće mjesto u Europi, odmah iza Turske i Francuske, što dodatno naglašava potrebu za reformom zatvorskog sustava.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je na RTL-u kako Hrvatska trenutno raspolaže kapacitetom od 3.932 mjesta, dok se u zatvorskom sustavu nalazi gotovo 5.000 zatvorenika.
'Prenapučeni jesmo i iz tog razloga sam u prvom-drugom tjednu nakon stupanja na dužnost sa suradnicima zaključio da moramo reagirati brzo. U kolovozu će biti otvoren modularni zatvor u Varaždinu, a u rujnu i onaj u Lipovici-Popovači. Time ćemo dobiti dodatnih 300 mjesta koja će kratkoročno ublažiti prenapučenost', rekao je Habijan.
Uz nove modularne zatvore, planira se i izgradnja velikog zatvora maksimalne sigurnosti u Perušiću, kapaciteta 400 zatvorenika. Projekt se razvija u suradnji s Razvojnom bankom Vijeća Europe, a slični objekti planirani su i u Žažini te Osijeku.
Ministar je upozorio kako Hrvatska desetljećima nije ozbiljnije ulagala u zatvorsku infrastrukturu.
'Od 1987. godine nije bilo značajnijih ulaganja u zatvorski sustav. Zato sada radimo na kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim rješenjima', naglasio je.
Paralelno s povećanjem kapaciteta, država ulaže i u sigurnost. Zbog sve većeg broja visokorizičnih zatvorenika formirani su posebni interventni timovi pravosudne policije koji prevoze i osiguravaju najopasnije kriminalce tijekom odlazaka na sudove, bolnice ili druga izvanredna postupanja.
Trenutačno djeluju tri takva tima – u Lepoglavi, Glini i Požegi, a u planu je njihovo proširenje na Zagreb i Split.
'U posljednje dvije godine u njihovu je opremu uloženo oko 900 tisuća eura. Ovo je bio jedan po meni bitan iskorak s obzirom na sve veću pojavnost opasnih osoba u našim kaznenim tijelima i koje zahtijevaju takvu prepratu izvan zatvora i bolnice ili sudove. Ovakav interventni tim je itekako bio potreban', rekao je ministar.
Za potrebe prijevoza najopasnijih zatvorenika nabavljaju se i posebni autobusi maksimalne sigurnosti, dok se suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova i Antiterorističkom jedinicom Lučko nastavlja.
Habijan se osvrnuo i na najavljeni prosvjed pravosudne policije zbog nezadovoljstva plaćama. Poručio je kako je otvoren za dijalog sa sindikatima te podsjetio da je prosječna plaća pravosudnih policajaca trenutno oko 1.880 eura.
'Radimo sve što možemo, naravno uvijek može više i bolje. Za razgovore smo otvoreni. Rekao sam im da sam u Zagrebu od 20.6., razgovarat ćemo i dalje', zaključio je ministar.