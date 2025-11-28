traje operacija spašavanja

Eksplozija na tankeru ruske 'tajne flote' blizu Bospora

28.11.2025 u 22:18

Eksplozija na tankeru
Eksplozija na ruskom tankeru iz 'tajne flote' u petak je u blizini Bospora uzrokovala požar u strojarnici, objavila je pomorska agencija, dodajući da je započela operacija spašavanja 25 članova posade

Turska uprava za pomorstvo priopćila je da je tanker Kairos putovao bez tereta prema ruskoj luci Novorosijsk kad je dobila izvješće o 'vanjskom udaru' koji je pokrenuo požar 28 nautičkih milja od turske obale.

Anonimni izvor upoznat s tim incidentom rekao je Reutersu da je još jedan tanker, Virat, također doživio eksploziju, istočnije na Crnom moru.

I Kairos i Virat su na listi brodova pod sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. 

Tvrtka Tribeca objavila je da je Kairos plovio pod gambijskom zastavom te kako postoji mogućnost da je udario u morsku minu. Također je rekla kako postoji opasnost da će potonuti. 

'Stanje 25 članova osoblja je dobro, a spasilački timovi su na terenu radi njihove evakuacije', priopćile su turske pomorske vlasti na platformi X. 

