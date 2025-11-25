prirodoslovni muzej

Milanović obišao jedan od najvećih hrvatskih muzeja: Posebnu pažnju izazvala je Lubanja C

25.11.2025 u 16:20

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je u utorak Hrvatski prirodoslovni muzej (HPM), obnovljen ove godine, te izložbu posvećenu najnovijem eksponatu, Lubanji C, najcjelovitijem primjerku neandertalske lubanje iz Krapine koji se čuva u fundusu Muzeja.

Milanović je čitav postav Muzeja i izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština" obišao uz koordinatorice izložbe, ravnateljicu HPM-a Tatjanu Vlahović i muzejsku savjetnicu Ivu Mihoci, te stručno vodstvo Muzeja. Komentirajući obnovljen muzej, kazao je da je "uglavnom europski, gradski, i nešto državni" novac u njega "lijepo utrošen".

Originalni fosil Lubanja C, poznata i kao Krapina 3, jedini je muzejski izložak u prostoriji i u posebno je izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete, a nalazi se u podzemnom aneksu Muzeja. Zbog svoje očuvanosti, svjedoči kako o izgledu lica neandertalaca, tako i o veličini i obliku njihova mozga. Također, na čeonoj kosti pronađeni su i urezi koji svjedoče o simboličkoj sferi života neandertalaca.

<<< Jeste li znali da je krapinski čovjek zapravo - krapinska žena? 'Kad gledamo u Lubanju C, gledamo u dio sebe' >>>

Među ostalim, muzejski tehničar Ivan Bašić održao je prezentaciju iz područja astronomije, točnije 3D projekciju Međunarodne svemirske stanice i odnosa planeta, sustava i galaksija u Deep Space multimedijalnoj dvorani HPM-a. Radi se o 3D grafici koju u stvarnom vremenu, uz pomoć podataka NASA-e generira moćno računalo, kakvih je u svijetu, kao i u Europi, malo.

Lubanja C
Lubanja C Izvor: Cropix / Autor: Lucija Ocko

Hrvatski prirodoslovni muzej obuhvaća pet odjela: botanički, geološko-paleontološki, mineraloško-petrografski, zoološki i restauratorsko-preparatorski. Jedan je od najvećih muzeja u Hrvatskoj, osnovan kao Narodni muzej u Opatičkoj ulici 1846. U zbirkama Muzeja nalazi se više od dvaju milijuna primjeraka minerala, stijena, fosila, prepariranih biljaka i životinja iz svih krajeva svijeta.

Zoran Milanović u obilasku Prirodoslovnog muzeja Izvor: Cropix / Autor: Lucija Ocko

Nakon tri godine temeljite obnove te osuvremenjivanja muzejskih sadržaja, Muzej smješten na zagrebačkom Gornjem gradu u zaštićenom spomeniku kulture - palači Amadeo, svečano je otvoren u listopadu 2024. godine prezentacijom novog stalnog postava.

Obnova Hrvatskog prirodoslovnog muzeja bila je specifična jer su sredstva bila odobrena prije potresa iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Budući da je potres u ožujku 2020. godine Muzeju nanio dodatne štete, hrvatska Vlada odobrila je sredstva iz Fonda solidarnosti EU putem Ministarstva kulture i medija potrebna za konstruktivnu obnovu oštećenja palače prouzročenih potresima. Dodatna sredstva za obnovu osigurali su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te Grad Zagreb. Obnova i dogradnja Hrvatskog prirodoslovnog muzeja vrijedna 31,5 milijuna eura rezultat je ulaganja europskih, nacionalnih i gradskih sredstava.

