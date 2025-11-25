Milanović obišao jedan od najvećih hrvatskih muzeja: Posebnu pažnju izazvala je Lubanja C

Milanović je čitav postav Muzeja i izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština" obišao uz koordinatorice izložbe, ravnateljicu HPM-a Tatjanu Vlahović i muzejsku savjetnicu Ivu Mihoci, te stručno vodstvo Muzeja. Komentirajući obnovljen muzej, kazao je da je "uglavnom europski, gradski, i nešto državni" novac u njega "lijepo utrošen".

Originalni fosil Lubanja C, poznata i kao Krapina 3, jedini je muzejski izložak u prostoriji i u posebno je izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete, a nalazi se u podzemnom aneksu Muzeja. Zbog svoje očuvanosti, svjedoči kako o izgledu lica neandertalaca, tako i o veličini i obliku njihova mozga. Također, na čeonoj kosti pronađeni su i urezi koji svjedoče o simboličkoj sferi života neandertalaca.