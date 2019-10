Ekološki prosvjedi blokiraju gradove diljem svijeta

Aktivisti protiv klimatskih promjena u ponedjeljak u 60 gradova diljem svijeta blokiraju promet, banke, ministarstva i trgovačke centre kako bi upozorili na 'klimatsku i ekološku katastrofu koja nam svima prijeti', prenose agencije

Stotine prosvjednika u ponedjeljak ujutro blokiralo je ceste u australskim gradovima. U Sydneyu je policija uhitila 30 prosvjednika jer su se odbili maknuti sa ceste u blizini glavne željezničke stanice, prenosi dpa. Slični, no mirniji prosvjedi održani su u Melbourneu i Brisbaneu.

Aktivistica iz Melbournea Miriam Robinson se u izjavi za australski Associated Press ispričala javnosti na neugodnosti, no istaknula je kako je 'to ništa u usporedbi s neugodnošću koja će se dogoditi kad ćemo ostati bez hrane i vode', piše dpa.