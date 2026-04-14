Dvije osobe ozlijeđene u požaru u najstarijoj ruskoj tvornici baruta

Dvije osobe ozlijeđene su u požaru koji je izbio u tvornici baruta u ruskom gradu Kazanu, izvijestile su ruske novinske agencije u utorak, citirajući lokalne vlasti
Požar, koji je doveo do urušavanja dijela zgrade, nije prouzročen vanjskim djelovanjem, a proizvodnja nije obustavljena, kazale su lokalne vlasti koje su citirale ruske agencije.
Jedna od ozlijeđenih osoba je u ozbiljnom stanju te je primljena na intenzivnu njegu, objavile su agencije, navodeći regionalne vlasti.
Tvornica baruta u Kazanu, osnovana krajem 18. stoljeća, najstarija je tvornica te vrste u Rusiji, ističe se na njenim internetskim stranicama.
Postrojenje proizvodi barut za ručno oružje te streljivo za topništvo, mornaricu i ratno zrakoplovstvo.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države su 2023. uveli sankcije protiv tvornice i njenog direktora Aleksandra Livšica zbog ruske invazije na Ukrajinu s obzirom na to da tvrtka opskrbljuje rusku vojsku streljivom.
