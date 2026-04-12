Pljušte optužbe: I Rusija i Ukrajina tvrde da se krši uskrsno primirje

Glavni stožer ukrajinske vojske rekao je, pak, da su ruske snage prekršile uvjete primirja čak 469 puta, uključujući granatiranje i napade dronovima.

Gubernatori dviju ruskih pograničnih regija tvrde da su ukrajinski dronovi u subotu popodne napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti , ozlijedivši pet osoba.

Primirje, koje je u četvrtak objavio ruski predsjednik Vladimir Putin, stupilo je na snagu u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga se pridržavati. Primirje bi trebalo trajati 32 sata.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima.

Primirje je uspostavljeno nakon što su pregovori pod vodstvom SAD-a o postizanju rješenja za rusko-ukrajinski rat zaustavljeni zbog rata na Bliskom istoku.