Dva mjeseca od provedbe novog zakona policija ima brojke; uhićene stotine vozača, a njih 356 dobilo zatvorsku kaznu

Dva mjeseca dosljedne primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama rezultiralo je s 1347 sankcioniranih počinitelja od čega je 40 posto uhićeno

Kao što je i najavljeno, policija je s prvim danom stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama krenula s njihovom primjenom kako bi ispunila svrhu i krajnji cilj njihove izmjene, a to je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanje prometne kulture te, što je najvažnije, smanjenje smrtnog stradavanja u prometu.

U prva dva mjeseca primjene novog Zakona (1. kolovoza do 30. rujna) sankcionirano je 1.347 počinitelja koji su počinili 1.434 najteža prekršaja za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Najčešće evidentirani najteži prekršaji: -

528 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg,

465 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava za upravljanje vozilom,

216 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom,

118 prekršaja odbijanja podvrgavanja ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina.

Od 1.347 sankcioniranih počinitelja, njih gotovo 40 posto, odnosno 537 počinitelja, je uhićeno.