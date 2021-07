Dunav narastao tri metra, poplave sa zapada Europe donose novi desant komaraca na Osijek: Gradske vlasti prvu rundu dobile, što su pripremile ovoga puta?

Osječani su u iščekivanju novog naraštaja komaraca krenuli u novi obračun s tim letećim napasnicima. Zbog obilnih oborina i velikih poplava na području Njemačke, Austrije i drugih zapadnih zemalja kroz Hrvatsku prolazi veliki vodeni val Dunava, a zbog toga je njegova razina u posljednjih sedam dana porasla za do četiri metra. Očekuje se da će poslije tog vala ostati značajne površine izlivene vode, a time će se aktivirati larve komaraca

'Ono što me brine vodeni je val koji dolazi Dunavom, visok tri metra. Vidjeli smo što se događalo na zapadu Europe. Dakle postoji bojazan da nam slijedi nova najezda komaraca. Kao i do sada, kontinuirano ćemo ih tretirati i pokušati držati njihovu brojnost na minimumu, no svjesni smo da su sve to vatrogasne mjere. Dugoročno se taj problem može riješiti, ali moramo znati da živimo u močvarnom području. Kopački rit ne smijemo tretirati. No moramo raditi na tome cijele godine, a ne samo onda kada se pojave komarci. U tome moraju sudjelovati i okolni gradovi i općine', rekao je nedavno u intervjuu za tportal osječki gradonačelnik Ivan Radić, napominjući da su na zahtjev osječko-baranjskog župana Ivana Anušića i njega Osijek i cijela županija dobili tri milijuna kuna od Vlade za borbu protiv komaraca.

