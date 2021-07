Najmlađi osječki gradonačelnik u HDZ se uključio s klapom iz kvarta, u sportu mu je uzor Michael Jordan, a u politici ih nema. Za tportal govori o stanju u gradu, Anušiću, Plenkoviću...

HDZ-ov Ivan Radić u lokalnu utrku za gradonačelnika Osijeka ušao je kao najmlađi od ukupno sedam kandidata. U rukama ima dvije diplome, inženjer je građevine i magistar ekonomije. Najmlađi je gradonačelnik u povijesti koji je preuzeo vodstvo u gradu na Dravi. Ulazeći u utrku za Osijek, Radić je na svojoj službenoj stranici napisao da mu je to 'najvažnija utakmica u karijeri'. U gradonačelničkoj fotelji naslijedio je nakon dva odrađena mandata Ivana Vrkića. S najmlađim osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem razgovarali smo u Gradskoj upravi Osijeka

Na pragu 34. rođendana, kao najmlađi u povijesti, sjeo je u gradonačelničku fotelju Osijeka. Ključeve Kuhačeve 9 HDZ-ov Ivan Radić preuzeo je iz ruku Ivana Vrkića. Ovaj inženjer građevine i magistar ekonomije upravo je stekao još jedan, novi indeks, onaj Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Strastven sportaš, nekada aktivan košarkaš, političku karijeru započinje na pragu punoljetnosti. S 'ekipom iz kvarta' učlanjuje se u HDZ da bi 'popravili stvari' u svojoj mikrosredini. Tada mu 'ni u peti' nije bilo da će jednog dana postati prvi čovjek Osijeka. Stranačke boje nije mijenjao. S 28 povjeravaju mu upravljanje osječkom organizacijom HDZ-a. Odatle je stigao i u klupe Hrvatskog sabora, nakratko, u kojem je stekao i titulu 'poželjnog neženje'. Sa suprugom, odvjetnicom Ivom Kovačev Radić, upravo odbrojava posljednje sate do početka još jedne nove uloge – roditelja malog Nikše.

Iza Ivana Radića prvih je mjesec dana rada kao gradonačelnika. Razgovarali smo s njim u uredu iz kojega mu pogled puca na prepoznatljiv osječki spomenik Kužni pil i središte barokne jezgre Tvrđe. Idete li na godišnji odmor? Ove godine toga nema. Taj luksuz da sada odem nekamo na deset dana i napustim Gradsku upravu, ne mogu si priuštiti. Eventualno ću iskoristiti neki vikend i na dan, dva skočiti na more. Imate li slobodnog vremena? Smatram da je radno vrijeme gradonačelnika od 0 do 24 sata i na raspolaganju sam građanima. No svaki slobodan trenutak koristim za bavljenje sportom. Volim zaigrati basket, otići na trčanje, u teretanu. Svaki dan odem trčati na plavu stazu pod Dravom ili na srednjoškolsko igralište barem 45 minuta. Baš nedavno ondje su neki dečki igrali odbojku. Kad su me ugledali, htjeli su mi nešto reći. Otrčavši svoju dionicu, prišao sam im pa su mi rekli da im nedostaje pijeska na terenu. Za dva, tri dana mislim da je problem riješen, novi pijesak je stigao (smješka se). Jeste li pohvatali sve konce u Gradu? Naravno, ne mogu reći da sam sve pohvatao s obzirom na to da sam gradonačelnik nekoliko tjedana, ali jesam sve bitne stvari, probleme i projekte. Prvog dana mandata krenuo sam u obračun s komarcima. Odmah sam podigao avion, a uz to je narednih mjesec dana uslijedilo svakodnevno tretiranje komaraca svim zakonski dopuštenim sredstvima. Zbog toga danas možemo normalno navečer sjediti na terasama, šetati promenadom i imati povoljnu situaciju. U jednom trenutku u klopkama smo imali 45.000 komaraca, a sada je taj broj pao ispod 100.

Kako su vas prihvatili zaposlenici u Gradskoj upravi? Od prvog dana postavio sam se kulturno, civilizirano, prijateljski prema svima. Očekujem rad i rezultate. Svatko tko radi i ima rezultate nema se potrebe bojati. Želim da budemo suradnici i ovaj grad napravimo boljim, ljepšim, ugodnijim mjestom. Koliko ste zaposlenih zatekli u Gradskoj upravi? 200-tinjak. Je li se mijenjao njihov broj? Posljednjih godina Gradska uprava je na oko 200 zaposlenih, što je najmanje u usporedbi s ostalim velikim hrvatskim gradovima. No nije toliko poanta u veličini, nego učinkovitosti. Tu svakako imamo velikog prostora za napredak. Što ste zatekli na gradskom računu? Grad je kreditno zadužen 244 milijuna kuna. U trenutku primopredaje na računima Grada imali smo 65,6 milijuna kuna. Sve obveze plaćamo u roku od dva, tri dana. Dobili smo nedavno i ocjenu pet za transparentnost proračuna. Grad je financijski stabilan, sve plaćamo na vrijeme, a na računu ima novca. Vašim dolaskom na čelo Osijeka mijenja se i odnos sa Zagrebom? Odnos sa Zagrebom izuzetno je dobar. Moram zahvaliti hrvatskoj Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću zbog toga što su na županov i moj zahtjev dali Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji tri milijuna kuna za borbu protiv komaraca. To nam puno znači. Nedavno je završilo Osječko ljeto kulture, najveća kulturna manifestacija na istoku Hrvatske koju je otvorio sam premijer s ministrima. Imao sam sastanak i s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek, s kojom smo se dogovorili oko izgradnje gradske knjižnice, preseljenja Muzeja Slavonije, dovršetka koncertne dvorane u Kulturnom centru. To su odlični projekti. Programira se novi ITU… A kakav je odnos sa Županijom? Župan Ivan Anušić i ja smo prije svega prijatelji, a onda i suradnici. Oko svih stvari se dogovaramo. Imamo brojne zajedničke projekte koje ćemo realizirati u narednom razdoblju.

Što kažete na Anušićev imidž čovjeka koji se ne libi Plenkoviću reći 'ne'? Ne bih taj odnos ni približno stavio u taj kontekst. Premijer i župan jako dobro suradnju. Ivan je, između ostaloga, potpredsjednik HDZ-a i ima obavezu biti sukreator politike. Tko vam je kao mladiću bio politički uzor kada ste se politički aktivirali? Nisam imao političkog uzora. Dok sam trenirao košarku, uzor mi je bio Michael Jordan. Kada ste se politički aktivirali? Negdje s 18, 19 godina. Morao bih provjeriti u bazi članstva. Tada nisam ni sanjao da ću biti gradonačelnik. Niti me vodila takva želja. Htio sam tada riješiti neke stvari u svojem kvartu. Aktivirala se i cijela klapa iz kvarta. Tako je sve krenulo. Je li klapa i dalje aktivna u HDZ-u? Da. Nisu na političkim funkcijama, u svojoj su gradskoj četvrti u kojoj smo pokušali riješiti stvari. U Gornjem gradu. Najavili ste da neće biti 'sječe glava' u Gradskoj upravi. Koliko je starih pročelnika ostalo, koliko je novih? Kada smo došli, zamolili smo ih da stave svoje mandate na raspolaganje. Rekao sam da nisam došao biti gradonačelnik bilo kojoj političkoj opciji, nego gradonačelnik Osječana. Zatražio sam od pročelnika dinamičan plan, to da ispune određene upitnike, pratili smo njihov rad i na kraju ćemo odlučiti. Nismo odredili neki konkretan rok, datum. Nekima smo zadovoljni, nekima manje zadovoljni.

O kojim je pročelnicima riječ? Kojih sektora? Ne bih sad htio o tome. Htio bih razgovarati s ljudima. I nakon toga provesti javni natječaj. Jeste li pročitali 103 stranice izvješća koje vam je uručio Ivan Vrkić? Bivši gradonačelnik Vrkić bio je na moj poziv u Gradskoj upravi već dva, tri puta. Razgovaramo o svemu i razmjenjujemo mišljenja. Pročitao sam i njegovo izvješće. Neke sam stvari znao s obzirom na to da sam protekle četiri godine bio oporba, pa smo pratili, upozoravali. Sa svim stvarima sam više-manje bio upoznat. U trgovačkim društvima treba napraviti malo dublji pregled, a za taj dio posla zadužena je dogradonačelnica Jasenka Crnković. Izvijestit ćemo i o tome kad budemo gotovi.

Hoće li se skratiti vrijeme izdavanja građevinske dozvole? Na koliko? Kada će to biti? To je nužno. Nevjerojatno je to da se dozvola u Osijeku nekada čeka i preko šest mjeseci. Upravni odjel za urbanizam mora to puno brže rješavati. Namjeravamo digitalizirati upravu, a samim time skratiti vrijeme izdavanja građevinskih dozvola na što je moguće kraći rok. Moramo slati poruku o poduzetničkoj klimi u gradu, a da bismo to imali, moramo investitorima omogućiti što lakše dobivanje dozvola u nadležnosti Gradske uprave i naših trgovačkih društava. Kada ćemo se opet moći kupati na Copacabani? Ove godine obnovili smo dravsku obalu Copacabane, nasuli smo 6500 kubičnih metara pijeska. Ljudi su zadovoljni. Popravili smo tuševe, kabine, dječje igralište, dovršit ćemo i košarkaško. Jedina smo plaža u Hrvatskoj na kojoj posjetitelji mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane. Što se tiče bazena, to je stvar koja me zatekla kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika. Bazenski kompleks zatvoren je i ove godine. Pregledao sam taj projekt, koji je iznosio 70 milijuna kuna, a smatram da takav projekt, onako kako ga je zamislila bivša Gradska uprava, nije potreban Osijeku iz jednostavnog razloga: osim što je skup, cijena ulaznica bila bi prevelika, a i održavanje bi nas puno koštalo. Krenuli smo u preprojektiranje. Nadam se da ćemo već iduće godine biti spremni za otvaranje bazena. Koliko je daleko došao projekt digitalizacije Osijeka? Što je do sada napravljeno? Bio sam nedavno na konferenciji u Umagu, na kojoj su prvi put bili gradonačelnici četiri velika grada. Tema su bile smart city i digitalizacija. Nažalost, po tom pitanju Osijek najlošije stoji. Rijeka je najbolja. Interno, unutar Gradske uprave postoji neka digitalizacija, ali prema građanima i gospodarstvenicima to je jako loše, što ćemo mijenjati. Za to je zadužen dogradonačelnik Dragan Vulin. Vjerujem da ćemo se na idućoj konferenciji s drugim gradonačelnicima imati čime pohvaliti. Digitalizacija je kao kralježnica na koju se vežu mnogi drugi projekti. Primjerice, Osijek je, što se tiče ovih Boltovih romobila koji se voze ulicama, među prvih deset gradova u Europi po njihovu korištenju. Prvi smo 5G grad, imamo IT park koji napreduje, Osijek Softwer City i nedopustivo je da smo zadnji u digitalizaciji. Koji će vam biti prvi projekt? Tu su mnogi. Dovršetak Tvrđe, ostale su nam još tri parcele u IT parku, kao i jedna u Gospodarskoj zoni Nemetin za prodaju. Bio sam na razgovorima s potencijalnim investitorima. Naglasak je na gospodarstvu, stvaranju preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, ali i poboljšanje infrastrukture.

Hoćete li oživjeti Zračnu luku Osijek (ZLO)? Da. Izdvajamo milijun kuna za nju. Cestovno smo dobro povezani. Ide i koridor Vc koji će nas povezati sa srednjom Europom. Što se tiče željeznice, zalažem se za elektrifikaciju jer je nedopustivo to da vlak od Osijeka do Zagreba putuje pet sati. To je sramota! Nedavno smo otvorili i putničko pristanište za kruzere u Osijeku. ZLO je i dio Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Zračna luka je od regionalnog i nacionalnog interesa, ali je vezana i uz gospodarski i turistički razvoj cijele regije. Mogu li se Osječani trajno riješiti komaraca? Ono što me sada brine vodeni je val koji dolazi Dunavom, visok tri metra. Vidjeli smo što se događalo na zapadu Europe. Dakle postoji bojazan da nam slijedi nova najezda komaraca. Kao i do sada, kontinuirano ćemo ih tretirati i pokušati držati njihovu brojnost na minimumu, no svjesni smo da su sve to vatrogasne mjere. Dugoročno se taj problem može riješiti, ali moramo znati da živimo u močvarnom području. Kopački rit ne smijemo tretirati. No moramo raditi na tome cijele godine, a ne samo onda kada se pojave komarci. U tome moraju sudjelovati i okolni gradovi i općine.