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Buknuo novi požar kod Zadra, u pomoć pozvan i kanader: 'Brzo se širio, obranili smo kuće'

M. Šu.

16.08.2026 u 16:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
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Požar je izbio na području Jovića i Slivnice Donje na zadarskom području, a na požarište su upućene brojne zemaljske vatrogasne snage.

U gašenju požara sudjeluju i zračne snage.

'Na terenu je jedan kanader te jedan Air Tractor, koji iz zraka pomažu vatrogascima u zaustavljanju širenja vatre', potvrdio je za Zadarski list županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Riječ je o požaru otvorenog prostora koji se vrlo brzo širio kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu.

'Požar se jako brzo širio kroz zaista gustu makiju i hrastovu šumu. Teren je krševit, a kuće su odmah na rubovima šume", rekao je za Net.hr Rudić.

Vatra je ugrozila desetak objekata, no vatrogasci su ih uspjeli sve obraniti.

Na terenu je oko 40 vatrogasaca s vatrogasnim vozilima, a u gašenju sudjeluju JVP Zadar, JVP Pag, DVD-ovi Povljana, Ražanac, Jasenice, Posedarje, Vrsi i Nin te Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar.

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