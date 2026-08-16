Buknuo novi požar kod Zadra, u pomoć pozvan i kanader: 'Brzo se širio, obranili smo kuće'

'Na terenu je jedan kanader te jedan Air Tractor, koji iz zraka pomažu vatrogascima u zaustavljanju širenja vatre', potvrdio je za Zadarski list županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Riječ je o požaru otvorenog prostora koji se vrlo brzo širio kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu.