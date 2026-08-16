Buknuo novi požar kod Zadra, u pomoć pozvan i kanader: 'Brzo se širio, obranili smo kuće'

Požar je izbio na području Jovića i Slivnice Donje na zadarskom području, a na požarište su upućene brojne zemaljske vatrogasne snage.
U gašenju požara sudjeluju i zračne snage.
'Na terenu je jedan kanader te jedan Air Tractor, koji iz zraka pomažu vatrogascima u zaustavljanju širenja vatre', potvrdio je za Zadarski list županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
Riječ je o požaru otvorenog prostora koji se vrlo brzo širio kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu.
'Požar se jako brzo širio kroz zaista gustu makiju i hrastovu šumu. Teren je krševit, a kuće su odmah na rubovima šume", rekao je za Net.hr Rudić.
Vatra je ugrozila desetak objekata, no vatrogasci su ih uspjeli sve obraniti.
Na terenu je oko 40 vatrogasaca s vatrogasnim vozilima, a u gašenju sudjeluju JVP Zadar, JVP Pag, DVD-ovi Povljana, Ražanac, Jasenice, Posedarje, Vrsi i Nin te Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar.