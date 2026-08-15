Požar na Dugom otoku ponovno buknuo: Jak vjetar raznosi vatru, gori i kod Galovca

"Nažalost, dogodilo se ono od čega smo strahovali, uključene su i zračne snage, vatra trenutačno gori na vrhu brda, a gašenje znatno otežava iznimno jak vjetar", kazao je.

Dodao je da je ponovno aktiviran i požar otvorenog prostora na području Galovca. U gašenju sudjeluju 22 vatrogasca i osam vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Sveti Filip i Jakov, DVD-a Sukošan i DVD-a Sveti Mihovil Galovac.

U gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova kander i AirTractor.