KANADERI POMAŽU

Požar na Dugom otoku ponovno buknuo: Jak vjetar raznosi vatru, gori i kod Galovca

L. F./Hina

15.08.2026 u 14:06

Požar/Ilustracija
Požar/Ilustracija Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
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Jak vjetar ponovno je u subotu oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku, koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je Hini vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić

"Nažalost, dogodilo se ono od čega smo strahovali, uključene su i zračne snage, vatra trenutačno gori na vrhu brda, a gašenje znatno otežava iznimno jak vjetar", kazao je.

Dodao je da je ponovno aktiviran i požar otvorenog prostora na području Galovca. U gašenju sudjeluju 22 vatrogasca i osam vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, DVD-a Sveti Filip i Jakov, DVD-a Sukošan i DVD-a Sveti Mihovil Galovac.

U gašenje su uključena i dva protupožarna zrakoplova kander i AirTractor.

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