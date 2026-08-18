Dron udario kod nuklearke Zaporižja, ima mrtvih i ozlijeđenih: 'Najgori incident dosad'

IAEA je navela da je direktor nuklearne elektrane incident opisao kao 'najgori s kojim se elektrana suočila'.

Sve žrtve bili su zaposlenici elektrane ili radnici angažirani preko podizvođača, priopćilo je UN-ovo tijelo za nuklearnu sigurnost pozivajući se na upravu elektrane.

Dron je eksplodirao u utorak rano ujutro na autobusnoj stanici koju zaposlenici elektrane koriste na putu na posao, priopćila je IAEA, istaknuvši da nuklearna sigurnost nije bila dovedena u pitanje.

Ruske okupacijske vlasti ranije su izvijestile o napadu i za njega okrivile Ukrajinu.

Istražitelji u Moskvi rekli su da su pokrenuti kazneni postupci zbog terorističkih napada u Zaporiškoj te u Moskovskoj oblasti. S ukrajinske strane još nije bilo reakcije.

IAEA je obaviještena i o dodatnim napadima u industrijskoj zoni oko elektrane, koja se nalazi blizu linije bojišnice.

Glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi pozvao je na hitan prekid napada na nuklearne elektrane i njihovo osoblje. Napadi poput ovih predstavljaju veliku opasnost za nuklearnu sigurnost, objavio je na platformi X.

Tim IAEA-e trajno je stacioniran u elektrani kako bi pratio situaciju i pomogao u smanjenju rizika od izravnih napada koji bi mogli dovesti do nuklearne nesreće.

Ukrajina se od ruske invazije u veljači 2022. brani već gotovo četiri i pol godine.

Nuklearna elektrana Zaporižja i obližnji grad Enerhodar pod ruskom su okupacijom od ožujka 2022. Iz sigurnosnih razloga svih šest reaktora je ugašeno.