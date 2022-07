Drastičan skok računa za struju u bolnicama, najveći gutači - klima uređaji negdje su stariji od 30 godina

Računi za struju bolnicama su gotovo pet puta veći nego lani. A najveći gutači struje ljeti - klima uređaji, u nekim su bolnicama stariji od 30 godina

"To objašnjavamo i većom potrošnjom zato jer je i lipanj ove godine bio puno topliji na nekakav način se više koristila klimatizacija. Gdje god možemo štedimo jer smo svjesni toga da jesmo veliki potrošači i svjesni smo toga da se dosta energije troši i pokušavamo biti racionalni kad god je to moguće", Davor Vagić , ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Racionalno znači - gdje je god moguće povećati stupnjeve na klimi - primjerice s 18 na 22.

U KBC Sestre milosrdnice račun za struju za prošli mjesec je 115 % veći. U Kliničkoj bolnici Dubrava za svibanj je stiglo više od 4 milijuna kuna - povećanje od gotovo 300 %. Kažu nikad im nisu bile tolike režije.

"Što se tiče bolničkih limita možda je to slikovito prije je to bilo 0,87 % od bolničkog limita, sada je to 2, 78 % od ukupnog bolničkog limita, naravno na naše financije to je značajan skok", kazao je Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Iz bolnica kažu - ako se ovakav skok nastavi i bolnicama će trebati vaučeri. Ministar zdravstva Vili Beroš umiruje, već je razgovarao s ministrom gospodarstva.

"U ovom trenutku zdravstvene ustanove će plaćati iz svojih limita. Kada to više ne bude moguće, naravno da Vlada neće svoje zdravstvene ustanova ostaviti na cjedilu, nego ćemo naći načina kako rješavati i tu problematiku – odgovorno kao i do sada", kazao je Beroš.

Odgovorno će i u bolnicama kažu. Klime će raditi manje gdje god je moguće. Operacijske sale i jedinice intenzivnog liječenja su izuzete, ondje se neće štedjeti. I nitko neće ostati u mraku.