Pokačili se Šuta i Ivošević: Split se zadužuje za 47 milijuna eura

Tim kreditom će se, kako je obrazloženo, uz fiksnu kamatu od 2,29 posto financirati izgradnja tri garaže u Splitu - na Sućidru, na Ravnim njivama i u gradskom kotaru Trstenik.

Također će se financirati obnova i izgradnja osam ulica, šetnica i nogostupa.

Usvajanju odluke o zajmu prethodila je žestoka polemika između vijećnika Centra i bivšega dogradonačelnika Bojana Ivoševića i aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute.