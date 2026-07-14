Drama u talijanskim Alpama: Kozorog napao planinarku i bacio je u provaliju

Na završnom dijelu planiraske staze, na nadmorskoj visini od približno 2.900 metara ispod vrha Torrione d'Albiolo, u talijanskim Alpama planinarku je silovito udario alpski kozorog
Dvadesetšestogodišnjakinja iz Bergama zbog udarca je skliznula oko dvadeset metara niz padinu, pišu talijanski mediji.
Planinarka je zadobila ozljede trbuha i gležnja nakon što je kozorog iznenada izjurio iz špilje uz stazu. Nakon incidenta, koji se dogodio u nedjelju poslijepodne, pomoć je pozvao njezin 21-godišnji suputnik.
Centar za hitne službe odmah je aktivirao pripadnike Gorske službe spašavanja iz Vermiglija. Trojica spašavatelja i medicinski tim brzo su stigli do ozlijeđene planinarke. Helikopterom je prevezena u bolnicu u Clesu, gdje je zadržana na daljnjim pregledima i liječenju.
Njezina pratitelja spašavatelji su otpratili do prijevoja Tonale, gdje je bio parkiran njihov automobil, a odatle je sam krenuo kući.