Drama u talijanskim Alpama: Kozorog napao planinarku i bacio je u provaliju

Planinarka je zadobila ozljede trbuha i gležnja nakon što je kozorog iznenada izjurio iz špilje uz stazu. Nakon incidenta, koji se dogodio u nedjelju poslijepodne, pomoć je pozvao njezin 21-godišnji suputnik.

Centar za hitne službe odmah je aktivirao pripadnike Gorske službe spašavanja iz Vermiglija. Trojica spašavatelja i medicinski tim brzo su stigli do ozlijeđene planinarke. Helikopterom je prevezena u bolnicu u Clesu, gdje je zadržana na daljnjim pregledima i liječenju.

Njezina pratitelja spašavatelji su otpratili do prijevoja Tonale, gdje je bio parkiran njihov automobil, a odatle je sam krenuo kući.