Torrione d'Albiolo

Drama u talijanskim Alpama: Kozorog napao planinarku i bacio je u provaliju

V. B.

14.07.2026 u 22:43

Kozorog
Kozorog Izvor: Profimedia / Autor: Naturfoto-Online / Alamy / Profimedia
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Na završnom dijelu planiraske staze, na nadmorskoj visini od približno 2.900 metara ispod vrha Torrione d'Albiolo, u talijanskim Alpama planinarku je silovito udario alpski kozorog

Dvadesetšestogodišnjakinja iz Bergama zbog udarca je skliznula oko dvadeset metara niz padinu, pišu talijanski mediji.

Planinarka je zadobila ozljede trbuha i gležnja nakon što je kozorog iznenada izjurio iz špilje uz stazu. Nakon incidenta, koji se dogodio u nedjelju poslijepodne, pomoć je pozvao njezin 21-godišnji suputnik.

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Centar za hitne službe odmah je aktivirao pripadnike Gorske službe spašavanja iz Vermiglija. Trojica spašavatelja i medicinski tim brzo su stigli do ozlijeđene planinarke. Helikopterom je prevezena u bolnicu u Clesu, gdje je zadržana na daljnjim pregledima i liječenju.

Njezina pratitelja spašavatelji su otpratili do prijevoja Tonale, gdje je bio parkiran njihov automobil, a odatle je sam krenuo kući. 

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