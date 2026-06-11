Drama u sjedištu američke vojske: Dio Pentagona zatvoren zbog 'opasne tvari', zaposlenici evakuirani

Dio Pentagona u četvrtak je stavljen pod blokadu nakon što su sustavi unutar zgrade registrirali problem s kvalitetom zraka, što je pokrenulo hitnu reakciju sigurnosnih i vatrogasnih službi.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell potvrdio je da je detektiran 'problem s kvalitetom zraka' zbog kojeg su uvedene preventivne mjere dok se ne utvrdi njegova priroda i ozbiljnost.

'Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu ostanka na mjestu za pogođeno područje. Timovi za odgovor nalaze se na terenu i spremni su pružiti pomoć osoblju', poručio je Parnell.