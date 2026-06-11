Drama u sjedištu američke vojske: Dio Pentagona zatvoren zbog 'opasne tvari', zaposlenici evakuirani

Više katova i hodnika u Pentagonu stavljeno je pod blokadu, a dio zaposlenika evakuiran nakon što su sigurnosni sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka. Na terenu su specijalizirani timovi za opasne tvari, dok američke vlasti zasad ističu da je riječ o mjerama predostrožnosti
Dio Pentagona u četvrtak je stavljen pod blokadu nakon što su sustavi unutar zgrade registrirali problem s kvalitetom zraka, što je pokrenulo hitnu reakciju sigurnosnih i vatrogasnih službi.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell potvrdio je da je detektiran 'problem s kvalitetom zraka' zbog kojeg su uvedene preventivne mjere dok se ne utvrdi njegova priroda i ozbiljnost.
'Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu ostanka na mjestu za pogođeno područje. Timovi za odgovor nalaze se na terenu i spremni su pružiti pomoć osoblju', poručio je Parnell.
U intervenciji sudjeluju specijalizirani timovi za opasne tvari Pentagona te vatrogasci i hazmat jedinice iz okruga Arlington.
Prema informacijama koje prenose američki mediji, pod blokadom su katovi od drugog do petog u nekoliko koridora kompleksa, dok su pojedini dijelovi zgrade evakuirani. Izvori navode i da se dio policijskih službenika unutar zgrade kreće s plinskim maskama i zaštitnim kemijskim odijelima.
Zaposlenicima je poručeno da dodatna ispitivanja mogu potrajati između jednog i dva sata te da ne tumače pojačanu prisutnost interventnih službi kao potvrdu ozbiljnije prijetnje.
Za sada nije poznato što je uzrokovalo uzbunu niti je potvrđeno radi li se o stvarnoj opasnosti ili lažnoj uzbuni. Istraga je u tijeku.