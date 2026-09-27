Velika policijska akcija kod britanske vojne baze: Uhićeno pet muškaraca, evakuirano 85 kućanstava

Pet muškaraca uhićeno je zbog sumnje na kaznena djela prema Zakonu o eksplozivima nakon velikog incidenta u blizini britanske vojne baze RAF Fairford. Policija je evakuirala 85 kućanstava, a oko sumnjivih vozila postavljen je sigurnosni kordon
Policija Gloucestershirea priopćila je da je oko 0.45 sati primila dojavu o 'tri sumnjiva vozila' koja su se kretala prema RAF Fairfordu, piše BBC.
Pet muškaraca uhićeno je zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prema Zakonu o eksplozivima i nalaze se u pritvoru.
Evakuirano 85 kućanstava
Oko vozila je postavljen sigurnosni kordon u krugu od 400 metara dok traje njihov pregled, a evakuirano je 85 kućanstava.
Policija je priopćila da se nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta te da surađuje s protuterorističkom policijom.