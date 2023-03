Drama na TV Dalmacija: Plaće kasne tri mjeseca, strpljenje na izmaku. Evo što vlasnik poručuje

Novinari i drugo osoblje splitske Televizije Dalmacija, regionalne postaje koja u različitoj formi djeluje već dulje od trideset godina, kolektivno su se učlanili u Hrvatsku udrugu sindikata (HUS) - a ovaj sindikat obavijestio je javnost o dramatičnom tromjesečnom kašnjenju u isplati plaća

Televizija Dalmacija trenutno ima devet zaposlenih i šest honorarnih suradnika, a pokriva prostor Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Sedam godina bila je dio sustava Mreža TV-a, a prije nešto više od dvije godine došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi. Od tada, kako za tportal tvrde bivši zaposlenici, plaće su sve rjeđe, a obećanja sve češća.

Formalno je to poduzetnik Mate Gotovac , vlasnik jedne prijevozničke tvrtke, no u pozadini zapravo stoji bivši nogometaš i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj Ivica Pirić .

Trenutno čekaju isplate za prosinac, siječanj i veljaču, uskoro i za ožujak.

'Pirić nam je osobno ili preko Gotovca objašnjavao da je problem u ratu u Ukrajini, da su ondje zablokirana sredstva, a mi smo cijelo vrijeme bili beskrajno strpljivi. No to ne može vječno trajati', rekli su nam sugovornici upućeni u situaciju.

Transakcija od nula kuna

Kakva je doista Pirićeva uloga u ovom medijskom projektu, zasad je teško raspetljati: on sam odbio je razgovor i uputio nas na vlasnika i direktora Gotovca. U medijima nikada nije istupao na ovu temu - izuzev jednom za Slobodnu Dalmaciju u veljači 2021. godine, kada je objavljeno preuzimanje, odnosno izlazak iz sustava Mreža TV-a.

'Vraća se TV Dalmacija i emitiranje počinje od ponedjeljka 15. veljače. Radi se o vrlo ozbiljnoj priči, čisto privatnom kapitalu i ulagačima izvan medijskog sektora, ali molim vas za strpljenje dok sve ne bude gotovo', rekao je Pirić za Slobodnu.

U istom tekstu u ime Mreža TV-a istupio je Saša Engler, rekavši da su po preuzimanju tvrtke od Željka Keruma zatekli rasulo i na pitanje o vrijednosti kupoprodaje odgovorio:

'Rekao bih da je to transakcija od nula kuna. Novi vlasnik preuzet će neke zaostale minimalne dugove, i to vam je to', odgovorio je Engler.

Današnji (formalni) vlasnik Televizije Dalmacija Gotovac pisano se očitovao Hrvatskoj udruzi sindikata i naveo da je problem u 'izazovnoj financijskoj situaciji', odnosno smanjenju prihoda i povećanju troškova, no napisao je i da ova tvrtka svojim radnicima nikada nije ostala dužna plaće ili doprinose. Dapače, kaže, nedavno ih je povećala za 10 do 20 posto.

Obećanje zaposlenicima

Gotovac za tportal kaže da je problem u starim dugovima.

'Naslijedili smo znatne obveze prema privatnim i fizičkim osobama, kao i prema Poreznoj upravi, a za dio njih nismo bili ni svjesni da postoje. Dugovi i problemi su stalno izvirali, neki od njih stari i po nekoliko godina, pa nam je račun svako malo bio blokiran. Tu su i sudski sporovi za koje također nismo znali', rekao je.

No za svoje zaposlenike ima dobru vijest ili barem obećanje:

'Već u ponedjeljak isplatit ćemo prvu zaostalu plaću, a odmah poslije Uskrsa i sve preostale, pa će do 15. travnja sva dugovanja biti sanirana', najavljuje Gotovac i tvrdi da se uskoro očekuje 'jedna veća uplata'.

Ona će valjda oživjeti poslovne račune Televizije Dalmacija, a koji su, po današnjim službenim podacima, još uvijek u blokadi.