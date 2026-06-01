Drama iznad BiH: Eurowingsov zrakoplov upao u snažne turbulencije; stjuardesa bačena na strop

Kako piše The Aviation Herald, Eurowingsov zrakoplov Airbus A320-200 letio je iz Rodosa za Köln kad je oko 20 milja istočno od Sarajeva dobio odobrenje za uspon na veću visinu. U tom trenutku veoma blizu, oko 7,6 milja ispred njega, našao se Emiratesov zrakoplov Airbus A380-800 koji je letio iz Dubaija prema Londonu. Tijekom uspinjanja, Eurowingsov zrakoplov zaustavio je svoj uspon i vratio se na početnu visinu spuštajući se brzinom do 3000 stopa u minuti.

Prema informacijama koje je dobio The Aviation Herald, Eurowingsov zrakoplov je naišao na turbulenciju, kao i na turbulenciju u tragu Emiratesovog zrakoplova ispred njega. Naime, prema preporukama ICAO-a, minimalna udaljenost između A380 (koji spada u kategoriju super zrakoplova) i drugog, pratećeg zrakoplova, A320 (koji spada u kategoriju srednje velikih) na istoj visini ili 1000 stopa ispod trebala bi biti 7,0 nautičkih milja. Ta je udaljenost ovdje ostvarena, ali je zrakoplov Eurowingsa ušao u turbulencije koje su ostale iza Emiratesovog zrakoplova, što je rezultiralo lakšim ozljedama 4 putnika i stjuardese, koja je, navodno, od siline turbulencija bačena na strop kabine.

Eurowingsov zrakoplov nakon ovog incidenta nastavio je let za Köln gdje je ozlijeđenim putnicima i stjuardesi pružena prva pomoć u zrakoplovu, a potom su prevezeni u bolnicu. Istovremeno, Emiratesov zrakoplov nastavio je let prema Londonu gdje je sigurno sletio.

Eurowingsov zrakoplov ostao je na tlu u Kölnu oko 4,5 sata prije nego što se vratio u rotaciju i nastavio daljnji let.