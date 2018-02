Doznajemo što se događalo iza zatvorenih vrata na sastanku s Vučićem

Koja su to tri slučaja nestalih osoba u Domovinskom ratu, koje je srpski predsjednik Aleksandar Vučić pompozno donio u Zagreb kao zalog buduće suradnje u ovom pitanju koje možda najviše pritišće hrvatsko-srpske odnose, još nije poznato. Doznajemo kako se vjerodostojnost Vučićevih informacija o sudbini tih triju osoba tek provjerava. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, za tportal je otkrila detalje sastanka s Vučićem na Pantovčaku te je izrazila skepsu oko toga hoće li doneseni podaci o nestalima doista rezultirati pronalaskom njihovih kostiju

S obzirom na to da se traga za više od 1600 ljudi nestalih tijekom Domovinskog rata, Alvir smatra kako je dokumentacija o tri osobe - premalo. Ističe međutim kako nije očekivala ni to te da je ranije kazala da bi velika stvar bila da se riješi pitanje barem jednog nestalog. 'Tako da je ovo ipak nekakav pomak. No ako to bude pomak samo da se zadovolji forma, ako stvar ne bude išla dalje, moja je ocjena negativna', kaže Alvir.