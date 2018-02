Vučić donio ukradene dokumente kao i nekad Tadić. Kome oni pomažu?

Da pokaže dobru volju, srpski predsjednik Aleksandar Vučić na Pantovčak je donio desetke svezaka matičnih knjiga koje su 1995. iz Dvora na Uni odnesene u Srbiju. U kontekstu pitanja nestalih osoba s obje strane Vučić je doneseni materijal prezentirao kao svoj obol rješavanju tog problema. No hoće li to olakšati pronalaženje nestalih i kome pomažu stare matične knjige?

U Općini Dvor ili Dvor na Uni, kako se tada zvala, prema popisu stanovništva iz 1991. živjelo je nešto manje od deset posto Hrvata. Ta je općina od 1991. bila pod okupacijom pobunjenih Srba, sve do oslobađanja u v ojno-redarstvenoj akciji Oluja 1995. Tada su pobunjenici, kako nam objašnjava Juranović, odnijeli matične knjige rođenih i umrlih u Srbiju.

Zamjenik načelnika Općine Dvor Franjo Juranović (HDZ) objasnio je za tportal što znači vraćanje matičnih knjiga i kome će one moći pomoći.

Knjige se nakon gotovo 23 godine vraćaju kući, i to kao miraz srpskog predsjednika Vučića u zalog poboljšanja odnosa Hrvatske i Srbije.

'To je fer i korektno da ih je donio, no pitanje je zašto nisu to vratili prije', napominje Juranović.

Dodaje da te knjige nisu bitne za pitanje nestalih osoba. 'Bitne su druge stvari. Nitko od tih ljudi koji su otišli 1995. nije mogao dobiti hrvatsku domovnicu bez tih matičnih knjiga jer dok su one u Srbiji, to ne znači ništa', naglašava.