'Dostojanstvena plaća u Hrvatskoj trebala bi iznositi 2025 eura neto'

Njihov sindikalni izračun je instruktivan, ali nije obvezujući, dodao je. Izračun omjera dostojanstvene plaće u nekoj državi prema minimalnoj plaći koji rade pokazao je da se u Hrvatskoj događa pomak.

Dostojanstvena plaća osigurava pokriće životnih troškova od prehrane, stanovanja i prijevoza do zdravstvene zaštite i školovanja djece, pojasnio je Iveković na konferenciji za novinare hrvatske Koalicije za dostojanstvenu plaću. Dodao je i kako rade na poboljšanju metodologije te izrazio nadu da će Hrvatska, koja jedina u Europskoj uniji ima Ustavom utvrđenu dostojanstvenu plaću, imati uskoro i njezin službeni izračun.

U zemljama u okruženju i dalje je na razini od 25 do 30 posto pa čak i nekim zemljama koje su pristupile EU prije nas. Unatoč tome ne možemo biti zadovoljni, ustvrdio je Iveković.

U prilog tome naveo je da je prije nekih sedam, osam godina iznos minimalne plaće pokrivao 27 posto dostojanstvene plaće, a sada je na razini gotovo 40 posto s tendencijom daljnjeg rasta.

Pohvalio je kontinuirani rad Vlade na stvarnom povećanju plaća i realnim pomacima. Nada se da Vlada neće odustati od predizbornog obećanja da će do kraja njezina mandata bruto minimalna plaća iznositi 1250 eura.

Prije svakog povećanja minimalne plaće, rekao je, svjedoče jadikovkama poslodavaca da ih neće moći isplaćivati jer je san svakog poslodavca da mu radnik radi od 0 do 24 sata i da ga ne mora platiti.

Potrebno izjednačavanje osobnog poreznog odbitka i minimalne plaće

"Naša je želja da radnik za 40 sati rada dobije plaću kojom može pokriti troškove", naglasio je Iveković. Ustvrdio je da je minimalna plaća politička odluka dok se dostojanstvena plaća bazira na konkretnom izračunu troškova prava utvrđenih Ustavom.

Založio se za izjednačavanje osobnog poreznog odbitka i minimalne plaće kako se ne bi oporezivala.

Dostojanstvena plaća odnosi se na redovito radno vrijeme bez dodataka i normalan radni učinak, radniku osigurava društveni život i odmor, a što je često zanemareno, rekla je predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Marina Palčić.

Upozorila je kako se radnike uvjerava da skroman život znači odricanje od osnovnih osobnih potreba i društvenog života te da poslodavci minimalnu plaću često koriste kao alibi. Često se u ugovore u radu unosi samo minimalna plaća, a onda se razlika dogovara usmeno, posebice u sustavu trgovine s gotovo 230.000 zaposlenih, dodala je.

Dobro je, smatra, da minimalna plaća raste brže od medijalne, ali i dalje je preniska i ne dostiže približne iznose dostatne za dostojanstven život. Palčić je poručila da bez dostojanstvene plaće nema dostojanstvenog života i bez dostojanstva radnika nema pravednog društva.