POSLUŠALI BRUXELLES

Došao je i taj dan: Slovenija konačno ukida kontrolu na granici s Hrvatskom!

B. Stilin

11.06.2026 u 15:58

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Tomaž Primožič/FPA/PIXSELL/F.
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Slovenska vlada je na današnjoj sjednici ukinula privremene kontrole na unutarnjoj šengenskoj granici s Hrvatskom i Mađarskom. Policija će ih sada provoditi na drugačiji način, što će povećati protok prometa, kažu iz slovenskog MUP-a. Ipak, odluka donesena u svibnju, kojom su kontrole ukinute, ostaje na snazi, ali na njih povremeno možete naletjeti najmanje do 21. prosinca

Uoči početka provedbe Pakta EU-a o migracijama i azilu u petak, Janšina vlada danas je raspravljala i o prijedlogu uredbe o provedbi i prenošenju određenih pravnih akata EU-a u području migracija i međunarodne zaštite, javlja RTV Slovenija.

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Države članice EU-a od petka moraju u potpunosti provoditi Pakt o migracijama i azilu, ali u Sloveniji još nije donesen zakon kojim se regulira njegova provedba. Uredba je namijenjena reguliranju provedbe određenih dijelova pakta koji su bitni za njegovu izravnu provedbu do stupanja na snagu odgovarajuće pravne osnove, objasnili su iz Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave.

Europska komisija pozvala je Sloveniju, kao i osam drugih članica šengenskog prostora, da ukine granične kontrole prošli tjedan.

Slovenska granična policija
  • Slovenska granična policija
  • Slovenska granična policija
  • Slovenska granična policija
  • Slovenska granična policija
  • Slovenska granična policija
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Slovenska granična policija Izvor: Pixsell / Autor: Bobo/PIXSELL/F.A. BOBO

Kako je naglašeno u Bruxellesu, Pakt o migracijama i azilu značajno će doprinijeti ispunjavanju uvjeta za postupno ukidanje kontrola na unutarnjim granicama. Među zemljama kojima je uputila apel su i Italija i Austrija, koje provode kontrole na granici sa Slovenijom.

Slovenija provodi kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom od listopada 2023. godine, a nedavno ih je produžila za još šest mjeseci, do 21. prosinca ove godine.

Uvela ih je zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane prijetnje terorizma, nakon što je Italija iz istih razloga uvela kontrole na granici sa Slovenijom. Nedavno ih je također odlučila ponovno produžiti.

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